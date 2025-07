Cosa accadrà nelle nuove puntate Un Posto al Sole in onda su Rai Tre dal 28 luglio al 1° agosto? La soap partenopea propone cinque appuntamenti ricchi di suspence con i personaggi di Palazzo Palladini. Al centro dei riflettori troveremo Michele Saviani, che dopo il ritrovamento del corpo di Assane prenderà importanti decisioni.

Anticipazioni Un Posto al Sole: il corpo di Assane viene ritrovato

Il ritrovamento del corpo del bracciante riaccende le indagini, e oltre a coinvolgere di nuovo Michele ridà speranza ai coniugi Ferri, che si auspicano di riuscire a far fare quel famoso passo indietro a Gagliotti nella gestione dei Cantieri Flegrei. Gennaro è sempre più nel mirino di Saviani, ma escogita un piano che gli permetterebbe di uscire pulito dalla vicenda.

Il malavitoso tenta di sviare i sospetti da sé scaricando la colpa su Okoro. Mentre Michele decide di seguire i consigli dei suoi cari, e prendere le distanze dal caso Assane, Gennaro tenta di sviare i sospetti degli inquirenti su Okoro. Resta però da capire se quest’ultimo sarà disposto a farsi carico delle accuse di Gagliotti.

Trame Un Posto al Sole: Viola e Damiano sempre più distanti

Il distacco sempre più evidente tra Viola e Damiano preoccupa Ornella e Raffaele. Quest’ultimo non può più fare affidamento neppure sul supporto di Renato, sempre più impegnato con la sua nuova amica virtuale.

La decisione di Viola di restare accanto all’ex marito per aiutarlo ad affrontare la malattia, potrebbe creare screzi insanabili con il compagno.

Gennaro nei guai nei prossimi episodi Upas

Se da un lato Gagliotti sembra poter tirare un sospiro di sollievo sul caso Assane, dall’altro rischia di finire nei guai a causa della sua attrazione per le belle donne.

Mentre Michele si chiede come potrà riuscire a spiegare il fatto di essere riuscito a individuare con esattezza il punto in cui era stato sepolto il corpo di Assane, Marina cerca nuove prove per incastrare Gennaro. La donna riesce a entrare in possesso di alcune foto compromettenti che lo ritraggono in dolce compagnia, e da appuntamento ad Antonietta per mostrarle le prove del tradimento del marito.

Spoiler Upas: Rosa accetta la proposta di Giulia