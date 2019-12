Patty Pravo ‘choc’ a Live – Non è la D’Urso. L’amata interprete di canzoni come “Pensiero stupendo” e “Pazza idea” – il prossimo aprile 2020 compirà 72 anni – si è lasciata intervistare da Barbara D’Urso nella puntata in onda ieri sera, lunedì 9 dicembre 2019. “Le canne con Ornella Vanoni? Mi chiama, anche tardi, ma non sono mai andata, anche perché a me non piace l’erba” le parole pronunciate dalla famosa cantante nel faccia a faccia ‘esclusivo’ con la padrona di casa. Ecco il video da Mediaset Play, completo dell’intera intervista, in cui l’artista parla anche di Jimi Hendrix, dell’esperienza in carcere e dei suoi 5 mariti.