Antonio Razzi balla con la moglie in diretta tv a Live – Non è la D’Urso. Dopo la precedente esperienza a Ballando con le stelle, il politico, ad oggi non candidato da nessun partito, si è esibito insieme alla coniuge di nome Maria nella puntata in onda stasera, lunedì 9 dicembre 2019. Ecco il video da Mediaset Play con l’esibizione dell’ex senatore, in tv anche imitato dal comico Maurizio Crozza. Insomma, la politica è o no diventata avanspettacolo?