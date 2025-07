Oroscopo Paolo Fox di oggi: lunedì 28 luglio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 28 luglio 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La Luna vi mette alla prova nelle relazioni. Confronti importanti potrebbero scuotere le vostre routine, ma si tratta di occasioni utili per fare chiarezza, soprattutto in famiglia o con dei colleghi. Sul lavoro potreste sentirvi irrequieti, ma è solo l’effetto di Marte che sollecita decisioni rapide: riflettete bene prima di agire. In amore, chi è single potrebbe fare incontri curiosi, mentre chi è in coppia deve evitare parole troppo taglienti. Non prendete tutto sul personale.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Questo lunedì parte con un’energia concreta e stabile, proprio come piace a voi. Il Sole e Mercurio vi aiutano nella comunicazione: ottima giornata per affrontare conversazioni importanti, sia in ambito sentimentale che professionale. Se avete un progetto in sospeso, domani potreste ricevere buone notizie. Attenzione solo alla gestione delle spese: è il momento giusto per mettere ordine nei conti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Domani sarà una giornata a due velocità: brillante nei rapporti, più caotica sul lavoro. La Luna vi rende socievoli, capaci di coinvolgere chiunque con le vostre parole, ma attenzione alle distrazioni. Qualcuno potrebbe mettervi alla prova con richieste ambigue: non dite sì a tutto. In amore, i cuori hanno bisogno di conferme, ma anche di leggerezza. Le coppie si sentiranno più comprese, mentre i single vivranno un momento frizzante. Fisicamente siete in ripresa, ma cercate di dormire di più. Domani scegliete di parlare con sincerità.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questo lunedì vi invita a fare pace con il vostro lato emotivo. La Luna in quadratura può portare tensioni familiari o piccole incomprensioni sentimentali. Se qualcosa vi ha ferito nei giorni scorsi, è il momento di chiarire. Sul lavoro siete più forti di quanto pensiate, ma vi manca un po’ di fiducia. Non lasciatevi abbattere da chi sembra ignorarvi. In amore, è il cuore che deve parlare: evitate il silenzio.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Domani sarete protagonisti. Marte nel vostro segno vi dona energia e carisma: approfittatene per farvi avanti, soprattutto sul lavoro. Una proposta interessante potrebbe arrivare in giornata. Attenzione solo all’impazienza: non tutti sono veloci quanto voi. In amore, chi è solo ha voglia di storie vere, ma non deve forzare il destino. Le coppie vivono un momento di passione e chiarimento. L’oroscopo di domani vi invita a parlare chiaro, ma con cuore. Non servono grandi gesti per essere autentici.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Questo lunedì vi vede concentrati e determinati. La settimana parte con un’ottima predisposizione al lavoro e alla pianificazione. Se dovete organizzare un evento o affrontare una riunione, la vostra precisione sarà apprezzata. In amore, potreste sentire il bisogno di maggiori sicurezze: dialogate, senza diventare troppo critici. I single hanno voglia di certezze, ma dovrebbero anche lasciarsi sorprendere.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Con la Luna nel vostro segno, domani sarete più sensibili e attenti ai bisogni degli altri. Ottimo momento per i rapporti personali: chi ha avuto una discussione potrà fare pace. In ambito lavorativo potreste avere qualche dubbio: non decidete tutto subito, ascoltate anche le opinioni altrui. In amore, le coppie sentono il bisogno di maggiore complicità; i single dovrebbero fidarsi di un’intuizione. Questo oroscopo del giorno vi suggerisce di prendervi cura della vostra armonia interiore: una piccola pausa vi farà bene.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Il cielo di domani è intenso, proprio come voi. La Luna vi osserva da lontano e vi chiede introspezione: qualcosa sta cambiando dentro di voi e potrebbe emergere una nuova consapevolezza. Sul lavoro, mantenete la calma: una provocazione potrebbe accendervi, ma non vale la pena sprecare energie. In amore, le coppie dovrebbero evitare gelosie infondate, mentre i single si trovano davanti a un bivio emotivo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Domani avrete voglia di libertà e movimento. La routine vi va stretta e desiderate nuovi stimoli, soprattutto in ambito affettivo. Se vivete una relazione da tempo, potreste sentire il bisogno di ravvivare la passione. I single, invece, sono più selettivi: non vi accontentate più. Sul lavoro c’è fermento: nuove idee, nuovi contatti. Non tutto sarà immediato, ma il terreno è fertile. Questo oroscopo di domani vi consiglia di seguire l’ispirazione, senza però dimenticare gli impegni. La salute è in fase positiva, ma evitate eccessi alimentari.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La settimana parte con qualche tensione lavorativa: troppe responsabilità e poca gratitudine. Domani vi sentirete sotto pressione, ma avete tutte le risorse per affrontare le sfide. Prendetevi il vostro tempo, non delegate a chi non se lo merita. In amore, le coppie dovrebbero ritrovare spazio per la tenerezza, spesso trascurata. I single, invece, sono più concentrati su obiettivi pratici, ma l’amore potrebbe sorprendervi proprio quando meno ve lo aspettate.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Il cielo vi sorride: con la Luna in buon aspetto e Marte favorevole, domani potreste ricevere una bella notizia. Giornata interessante per chi lavora nella comunicazione, nella tecnologia o nella formazione. Idee brillanti, intuizioni vincenti. In amore siete più aperti e curiosi, anche se evitate legami troppo stretti. Le coppie vivono una fase di rinnovamento, ma serve più ascolto. Questo oroscopo del giorno vi invita a esprimere voi stessi, anche in modo creativo. La salute è buona, ma evitate lo stress serale.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Domani vi sentirete particolarmente ricettivi e sognanti. La Luna stimola la vostra fantasia, ma occhio a non perdere di vista la realtà. Sul lavoro potreste avere l’impressione di non essere compresi: chiarite con calma, senza pensare sempre al peggio. In amore, le coppie hanno bisogno di rassicurazioni; i single, invece, tendono a idealizzare troppo.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.