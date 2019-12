Dopo lo scherzo a Le Iene e la frase sugli 80 mila euro, Chiara Nasti va ospite a Live – Non è la D’Urso e Barbara D’Urso la confonde con Chiara Biasi. L’influencer ha preso parte alla puntata di stasera, lunedì 9 dicembre 2019, con la conduttrice che ha scambiato, per errore, le due “social vip”. “Io non ho capito niente, ok? Sono tra gli influencer che guadagnano tanto o fra i poveri sfigati un po’ anziani della Televisione?“, il commento auto-ironico della padrona di casa, subito dopo la gaffe commessa in diretta tv. Ecco il video da Mediaset Play per rivedere il momento.