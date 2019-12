Chiara Biasi e lo scherzo a Le Iene nella puntata di domenica 1 dicembre 2019.

La top influencer da 2milioni e mezzo di follower posa per un servizio fotografico per una campagna pubblicitaria per la Cina, ma è inconsapevole che quelle foto potrebbero rovinarle la carriera. La Biasi, infatti, si ritrova a sorpresa in posa tra assorbenti e un enorme water. “Noi abbiamo speso una montagna di soldi per la nostra campagna pubblicitaria in Cina” dice l’investitore cinese, ma la Biasi replica: “io per 80 mila euro nemmeno mi alzo al mattino e mi pettino i capelli!”.