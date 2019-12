Piccolo incidente in diretta tv per Barbara D’Urso. Nella puntata di Live in onda stasera, lunedì 9 dicembre 2019, la conduttrice di Canale 5 ha rischiato di cadere in una botola posizionata al centro dello studio (parole sue). “Stavo per morire qui in diretta! Non vi preoccupate perché sopravvivo a tutto!” il commento a caldo della padrona di casa, durante il talk iniziale su politica e avanspettacolo con opinionisti Razzi, Parietti e Mussolini. Ecco il video da Mediaset Play con tutte le immagini e la scena esatta, disponibile dal minuto 00:07:39.