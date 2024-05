Affari Tuoi non va in onda oggi, 9 maggio 2024: perché? Il motivo

Affari Tuoi questa sera, giovedì 9 maggio 2024, non andrà in onda. Come accaduto la scorsa settimana, lo show condotto da Amadeus si prende un giorno di stop. Vediamo insieme il perché e cosa verrà trasmesso al suo posto.

Affari Tuoi non va in onda oggi, 9 maggio: il motivo

Si avvicinano le ultime puntate di Affari Tuoi, in vista della pausa estiva e con un futuro ancora tutto da decidere. Quel che è certo, è che non vedremo più alla conduzione del quiz show Amadeus che è passato al Nove. Ma anche il programma con al centro i pacchi e le Regioni d’Italia, potrebbe traslocare dalla Rai. Intanto il gioco che consente ad un concorrente di vincere un montepremi fino a 300 mila euro in gettoni d’oro, non andrà in onda il 9 maggio 2024. Il motivo?

L’emittente pubblica ha infatti acquistato i diritti delle partite di Europa League che hanno visto ben due squadre italiane passare il turno e arrivare alle semifinali. Si tratta del Milan, della Roma e dell’Atalanta che sognano quindi di raggiungere la finale. Su Rai1, con calcio d’inizio alle ore 21.00, sarà trasmessa la gara di ritorno delle semifinali tra Bayer Leverkusen e Roma. Mentre l’Atalanta, dopo aver eliminato il Liverpool, gioca sempre alle 21 contro l’Olympique di Marsiglia. Le gare di andate non sono andate molto bene alle italiane con la Roma che ha perso per 2 a 0 e l’Atalanta che ha pareggiato 1 a 1.

Affari Tuoi quindi non andrà in onda per dare spazio al calcio. Dopo il Tg1 delle 20.00, confermato l’appuntamento con ‘Cinque Minuti’ di Bruno Vespa. Dalle 20.35 ci sarà un collegamento dallo stadio per il pre-partita. La telecronaca del match è affidata ad Alberto Rimedio con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Bordo Campo e Interviste di Tiziana; alla Studio a bordo conduce Simona Rolandi con il commento di Ubaldo Righetti e Daniele Adani.

Questo il cambio di programmazione su Rai1:

ore 20.00 Tg1

ore 20.30 Cinque Minuti

Ore 20.35 Pre partita

Ore 21.00 Leverkusen-Roma , la gara

, la gara Ore 23.25 Porta a Porta

Dove vedere le gare di Roma e Atalanta

L’appuntamento con ‘Affari Tuoi’ tornerà regolarmente in onda venerdì 10 maggio. Sarà possibile vedere Bayer Leverkusen-Roma in chiaro su Rai 1 o su Skysport. Mentre Olympique-Atalanta andrà in onda non in chiaro ma sulle pay tv a pagamento.