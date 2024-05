Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri, domenica 19 maggio 2024? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Citofonare Rai2, Domenica In, Verissimo e tutti gli altri programmi in onda sulle altre reti televisive.

Auditel, ascolti tv di Verissimo e Domenica In del 19 maggio 2024: Silvia Toffanin e Mara Venier

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.101.000 spettatori (15.7%) nella presentazione dalle 14.03 alle 14.30, 2.005.000 spettatori (15%) nella prima parte dalle 14.30 alle 15.34, 1.441.000 spettatori (11.8%) nella seconda parte dalle 15.39 alle 16.48 e 1.353.000 spettatori (12.2%) nell’ultima parte denominata I Saluti di Mara in onda dalle 16.49 alle 17.06. Da Noi… A Ruota Libera si porta a 1.635.000 spettatori con il 15.7%.

Ascolti tv di Canale 5: Verissimo e le soap

Su Canale5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.177.000 spettatori con il 16%. Beautiful ha intrattenuto 2.167.000 spettatori (16.2%). Endless Love – dalle 14.35 alle 16.29 – ha raccolto 2.181.000 spettatori (16.8%). A seguire Verissimo ha convinto 2.029.000 spettatori (19%) nella prima parte e 1.875.000 spettatori (17.7%) nella seconda parte denominata Giri di Valzer in onda dalle 17.56 alle 18.38.

Altri canali

Su Rai2 – dalle 14.17 alle 14.50 – l’appuntamento con gli Internazionali di Tennis ha raccolto 437.000 spettatori con il 3.3%. Il Giro d’Italia ha radunato 1.571.000 spettatori (12%), con Giro Diretta, e 2.191.000 spettatori (18.7%), con Giro all’Arrivo. L’altro appuntamento con gli Internazionali di Tennis ha interessato 560.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 E-Planet raccoglie 421.000 spettatori (3.1%) mentre Johnny English Colpisce Ancora ha interessato 341.000 spettatori (2.6%). Superman & Lois ha registrato 228.000 spettatori (2.1%), nel primo episodio, e 263.000 spettatori (2.6%), nel secondo episodio.

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 1.938.000 spettatori con il 14.3%. In Mezz’Ora ha ottenuto 843.000 spettatori (6.2%) nella prima parte e 472.000 spettatori (3.7%) nella seconda parte dal nome ‘Il Mondo di In Mezz’Ora’. Dopo una presentazione (400.000 – 3.4%), Rebusha coinvolto 507.000 spettatori con il 4.6% mentre Kilimangiaro ha raccolto 630.000 spettatori (6.2%) nella prima parte dal nome ‘Un Nuovo Viaggio’ e 885.000 spettatori (8.2%) nell’ultima parte dalla durata maggiore. Su Rete4 King Kong ha registrato 223.000 spettatori (1.7%).

Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 165.000 spettatori (1.3%). Su Tv8 la diretta del Gran Premio di Formula 1 del Made in Italya e dell’Emila Romagna appassiona 1.797.000 spettatori (14%). Su Sky la diretta del Gran Premio di Formula 1 del Made in Italya e dell’Emila Romagna ha ottenuto 411.000 spettatori (3.2%), su Sky Sport F1, e 368.000 spettatori (2.9%), su Sky Sport Uno. Su Rai Sport Giro d’Italia: Giro Diretta segna 965.000 spettatori con il 7.2%.

Audience Citofonare Rai2 e daytime mezzogiorno

Su Rai2 Citofonare Rai2 ha convinto 347.000 spettatori (5.6%) nella presentazione e – dopo il TGSport (390.000 – 5.9%), 383.000 spettatori con il 5.5%, nella prima parte di durata inferiore, e 521.000 spettatori con il 5.5% nella seconda parte.