Non c’è pericolo di annoiarsi guardando Io sono vendetta, film di genere action/thriller diretto da Chuck Russell nel 2016. Alla trama articolata e ad effetto sorpresa, si aggiunge la bravura degli interpreti principali, il sempre eccellente John Travolta e l’altrettanto valida Rebecca De Mornay (chi non la ricorda nel ruolo della babysitter psicopatica in La mano sulla culla?). La pellicola va in onda nella prima serata di Lunedì 20 Maggio su Italia Uno: di seguito tutte le curiosità.

Io sono vendetta: la trama in breve e il cast

Il disoccupato Stanley Hill assiste impotente all’assassinio della moglie Vivian. Quando vede che la polizia è piuttosto inerte, deciso a farsi giustizia da solo, si rivolge ad un amico. Poi l’inattesa scoperta: dietro l’omicidio c’è un politico influente, datore di lavoro della donna…

Oltre a John Travolta e Rebecca De Mornay, del cast fanno parte anche, fra gli altri, Amanda Schull, Christopher Meloni, Sam Trammell e Luis Da Silva Jr.

Le curiosità sul film

Queste sono le curiosità da conoscere su Io sono vendetta: