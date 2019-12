Asia Argento urla contro Cruciani a Live – Non è la D’Urso. Nella puntata di ieri sera, lunedì 9 dicembre 2019, l’attrice e l’opinionista hanno litigato a proposito delle presunte molestie addebitate al produttore cinematografico Weinstein. “Come fai a dire di no a una violenza?” la frase pronunciata in diretta tv (quasi in lacrime). Ecco il video da Mediaset Play con la lite in studio tra i due ospiti di Barbara D’Urso.