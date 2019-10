Si è conclusa ufficialmente la prima edizione di Eurogames. La puntata finale, in onda giovedì 24 ottobre 2019, in prima serata su Canale 5, si può ripercorrere in streaming on demand su Superguida tv. Ecco il video Mediaset completo della replica online.

Nell’ultima puntata di Eurogames 2019 di ieri sera: vincitori e vinti; la protesta di un concorrente; Ilary Blasi ed il ‘suo’ “patatone”; Alvin che balla; la proposta di matrimonio a sorpresa; il look in stile Eva Kant della conduttrice.

Ma ci sarà o no una seconda annata per il programma? In attesa di buone notizie, anche visti gli ascolti registrati da questo ritorno in tv di Giochi senza frontiere, rivediamo le precedenti puntate dello show.

Puntate di Eurogames 2019 in streaming

Quinta puntata | quarta | terza | seconda | prima