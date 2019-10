La quinta puntata di Eurogames in streaming | video Mediaset

Tempo di quinta puntata per Eurogames. La “semifinale” di giovedì 17 ottobre 2019 è da rivedere in streaming on demand. Lo si può fare grazie al video Mediaset completo, pubblicato qui in alto su Superguida tv.

La nuova puntata di “Giochi senza frontiere”, in onda ieri sera su Canale 5, è stata anche la penultima condotta da Ilary Blasi e Alvin. Ieri a vincere ci hanno pensato i concorrenti della squadra spagnola da Jaca.

La finale della trasmissione è prevista per mercoledì prossimo, 24 ottobre. Le squadre in sfida saranno quelle che hanno accumulato più punti in questa prima edizione. Ma chi sarà il vincitore assoluto? L’Italia, forse?