Eurogames, Ilary Blasi vestita come Eva Kant: che look! | video Mediaset

Ilary Blasi si è vestita come Eva Kant? Nella finale di Eurogames 2019, in onda giovedì 24 ottobre, la conduttrice del programma di Canale 5 ha sfoggiato un abito niente male. Per l’ultima puntata di stasera, infatti, l’amata presentatrice ha scelto un outfit niente male e che ricorda il costume del noto personaggio femminile del fumetto “Diabolik”. Ma a voi piace o no questa scelta stilistica? Ecco il video Mediaset col nuovo look.