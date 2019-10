Super attesa per la finale di Eurogames, stasera in tv su Canale 5. A giocare per l’Italia, nell’ultima puntata di questo giovedì 24 ottobre 2019, è la squadra proveniente da San Felice Circeo, comune della provincia di Latina (Lazio). Ma chi vincerà? Quale delle sei squadre in gara questa sera alzerà la coppa a fine programma? In attesa di scoprirlo, ecco qui il video Mediaset col nuovo promo con protagonisti i conduttori Ilary Blasi e Alvin.