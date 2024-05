La serie tv turca Endless Love è giunta alla settima settimana di programmazione. Negli episodi in onda dall’11 al 17 maggio nel daytime di Canale 5 assisteremo al piano di Emir, che dapprima riesce a sedurre Zeynep e poi la umilia dicendole che l’ha semplicemente usata per vendicarsi di Kemal. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Endless Love dall’11 al 17 maggio

Salih è sotto gli effetti dell’alcol e prende a pugni il cancello di casa Soydere. L’uomo rivolge minacce precise a Ozan, interrompendo una riunione di famiglia. Mentre Kemal cerca di tranquillizzare il suo amico ubriaco, Ozan è costretto a spiegare ai genitori i motivi di quelle accuse, e confessa di aver bruciato la barca per gelosia, perché ama ancora Zeynep.

Nihan non sopporta più le continue tensioni famigliari e decide di andare a dormire a casa di sua zia Leyla. Quest’ultima si mostra molto ospitale nei suoi confronti. Le due donne stanno chiacchierando quando ricevono una visita inattesa.

Endless Love, anticipazioni settimanali: la strana proposta di Leyla

Leyla fa una proposta a Nihan e a Kemal. Propone loro di giocare a “obbligo o verità”, portandoli così a vivere un momento di profonda vicinanza. Il giorno dopo Kemal va a parlare con gli abitanti del paese che sono senza acqua, e li trova in rivolta contro gli operai che vorrebbero andare avanti con i lavori che hanno come scopo la costruzione della centrale.

Tra loro c’è anche suo fratello Tarik, che afferma di essere stato mandato lì da Emir per gestire la questione. Ne scaturisce un confronto acceso tra i due fratelli, al termine del quale Kemal torna a parlare con gli uomini in rivolta. Li convince a rivolgersi al tribunale per fare causa a Emir, Galip e a lui.

Tufan racconta a Emir cosa è accaduto, lui si infuria e decide di vendicarsi di Kemal in maniera esemplare.

Endless Love, spoiler al 17 maggio

Emir raggiunge Zeynep al cinema e le fa trascorrere una serata da sogno, permettendole di incontrare il suo idolo: l’attore Murat Boz. La ragazza è lusingata dalle sue attenzioni, e per Emir non è difficile farla cadere nella sua rete. Dopo averla convinta a concedersi a lui. la umilia confessandole di averla usata per vendicarsi di suo fratello Kemal.

Nel frattempo Kemal – grazie a un’intuizione scaturita nel corso di un colloquio con Zehir – decide di scavare nel punto in cui dovrebbe trovarsi il cadavere della donna ammazzata da Ozan e scopre che la “tomba” è vuota. A questo punto capisce che – con molta probabilità – la donna è ancora viva e che si è trattato solo di una messinscena.

Più tardi condivide la sua scoperta con Nihan, e prosegue con le indagini per trovare la verità sulla presunta morte di Linda. Insieme a Nihan si mette sulle tracce di Karen, l’altra ragazza presente la sera dell’assassinio.

Endless Love la soap di Canale 5

Dopo la confessione di Emir, Zeynep si sfoga con Asu. Proprio quest’ultima la dissuade quando lei le confessa di voler raccontare tutto a Kemal. Asu la ferma dicendole che cos avrebbe finito per fare il gioco di Emir.

Hakki apprende dell’accordo tra Asu ed Emir, e mette in guardia la nipote sul rischio di perdere Kemal. Nel frattempo la stampa è sempre più determinata a ottenere informazioni su Emir. Lui affida a Tarik il compito di persuadere gli abitanti del villaggio a ritirare le accuse. Tarik vacilla, ma finisce per accettare l’incarico.

Il signor Hakki conferma il suo appoggio a Kemal sulla causa, spronandolo però a essere più presente nella vita di sua nipote. Asu cerca di capire se tra Emir e Zeynep ci sia stato qualcosa, ma la giovane nega. Quando torna a casa, Zeynep trova Ozan in preda alla disperazione e riprende i contatti. La ragazza fa la preziosa e – allo stesso tempo – riaccende in lui le sue speranze di un futuro insieme.

Vi ricordiamo che la soap turca – il cui titolo originale è Kara Sevda – va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 sulla rete ammiraglia Mediaset. Gli episodi vengono resi disponibili anche per la visione on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.