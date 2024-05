UNA NESSUNA CENTOMILA – IN ARENA arriva in prima serata su Rai1. Dopo le prime due serate evento all’Arena di Verona, il concerto benefico contro la violenza sulle donne diventa pubblico con una speciale messa in onda trasmessa su Rai1 e in contemporanea su Rai Radio2 e su RaiPlay. Scopriamo tutti gli ospiti, la scaletta e i cantanti protagonisti.

Una nessuna centomila in Arena: questa sera in Tv su Rai 1

Mercoledì 8 maggio 2024 dalle ore 21.30 appuntamento in prima serata su Rai1 con l’evento “UNA NESSUNA CENTOMILA – IN ARENA” organizzato da Fiorella Mannoia e condotto da Amadeus. Sul palcoscenico della magica Arena di Verona si alternano grandi voci e nomi della musica italiana. Non solo donne, ma anche uomini che quest’anno hanno aderito all’evento beneficio con un solo obiettivo: unire le loro voci contro la violenza sulle donne e re un aiuto concreto ai centri e alle organizzazioni che sostengono e supportano le donne vittime di violenza.

Ecco tutti gli ospiti e cantanti protagonisti della serata – evento: Alessandra Amoroso, Annalisa, Samuele Bersani, Big Mama, Brunori Sas, Elodie, Emma, Niccolò Fabi. E ancora: Achille Lauro, Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Francesca Michielin, Fabrizio Moro, Mahmood, Noemi, Piero Pelù, Giuliano Sangiorgi, Tananai, Paola Turci. Presnti anche gli attori Anna Foglietta e Massimiliano Caiazzo protagonisti di un emozionante monologo.

Una nessuna centomila in Arena su Rai1, la scaletta: ecco chi canta

Ecco la scaletta del concerto – evento “Una Nessuna Centomila in Arena” trasmesso in prima serata su Rai1. A seguire i cantanti, gli ospiti e i duetti di stasera:

Tananai ed Elodie – Tango

Giuliano Sangiorgi – Meraviglioso

Annalisa – Sinceramente

Giuliano Sangiorgi, Fiorella Mannoia ed Ermal Meta – Estate

Giuliano Sangiorgi, Noemi e Big Mama – Io che amo solo te

Emma – Apnea

Achille Lauro e Fiorella Mannoia – C’est la vie

Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Annalisa – Combattente

Noemi, Tananai, Fabrizio Moro – Sono solo parole

Michielin, Brunori Sas – Nessun grado di separazione

Elodie e Fiorella – Due

Fabrizio Moro – Sei tu

Paola Turci, Francesca Michielin e Noemi- Fatti bella per te

Nicolò Fabi, Samuele Bersani, Brunori Sas e Fiorella – Offeso

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Fiorella e Brunori Sas – Per due che come noi

Samuele Bersani e Tananai – En e Xanax

Ermal Meta e Paola Turci – Vietato Morire

Achille Lauro ed Emma – 16 marzo

Tananai – Veleno

Nicolò Fabi, Fiorella Mannoia- Mimosa

Fiorella e Mahmood – Appuntamento

Mahmood – Tuta Gold

Piero Pelù ed Emma – Regina di Cuori

Piero Pelù – Gigante

Corale – Nessuno mi può giudicare

Una nessuna centomila in Arena raccolti €600.000 ripartiti e devoluti a 9 centri antiviolenza italiani

I due concerti di Una nessuna e Centomila all’Arena di Verona hanno permesso di raccogliere €600.000 ripartiti e devoluti a 9 centri antiviolenza italiani, individuati dalla Fondazione Una Nessuna Centomila tenendo conto dei progetti dei centri antiviolenza, del lavoro da essi svolto e delle loro esigenze. Ecco nel dettaglio:

BASILICATA Associazione Differenza Donna – devoluti €100.000 euro

CALABRIA Associazione Mondiversi – devoluti €100.000 euro

CAMPANIA Cooperativa sociale Nessuno resti solo – devoluti €50.000 euro

LAZIO Associazione PonteDonna – devoluti €100.000

LIGURIA Associazione Telefono Donna – devoluti €25.000

PUGLIA Associazione G. I. R. A. F. F. AH! (Gruppo Indagine Resistenza Alla Follia Femminile) Onlus – devoluti €50.000

SARDEGNA Associazione Onda Rosa – devoluti €50.000

SICILIA Associazione Thamaia Onlus – devoluti €100.000

VENETO Centro antiviolenza Telefono Rosa – devoluti €25.000

Ai fondi già raccolti con i proventi del doppio concerto, si aggiungeranno quelli della campagna solidale legata al numero 45580, attivo fino all’11 maggio. Con un semplice SMS o una telefonata al numero 45580 chiunque in questi giorni può contribuire a questa causa cruciale.

Gli utilizzi di tutte le risorse economiche raccolte nell’ambito di “Una Nessuna Centomila – in Arena” verranno rendicontati e comunicati nella totale trasparenza. La Fondazione Una Nessuna Centomila è nata dall’evento live del 2022, da cui prende il nome, per il contrasto alla violenza sulle donne, grazie alla volontà delle quattro fondatrici: Fiorella Mannoia (Presidente Onoraria), Giulia Minoli (Presidente), Celeste Costantino e Lella Palladino (Vicepresidenti).