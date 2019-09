Giovedì 26 settembre 2019, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la seconda puntata di Eurogames, da rivedere per intero, in streaming on demand e anche qui su Superguida tv grazie al video Mediaset completo.

Trasmessa ieri sera dalle ore 21.30 alle 24.00 circa, la nuova puntata di Giochi senza frontiere con conduttori Ilary Blasi e Alvin ha visto trionfare la Russia come squadra vincitrice, mentre l’Italia si è posizionata seconda in classifica.

Nel corso della serata, spazio anche a: la prova del Colosseo vinta dall’Italia; il simpatico gioco in tutù, in omaggio al compositore russo Tchaikovsky; la brutta caduta di faccia di un concorrente italiano.

Eurogames torna in tv giovedì prossimo.