Prosegue il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2025 con la seconda puntata della trilogia trasmessa in prima serata su Canale 5. Questa settimana Mediaset ha fatto un regalo ai telespettatori con tre puntate del docu-reality. Scopriamo cosa succederà stasera, mercoledì 30 luglio 2025.

Temptation Island 2025, la sesta puntata stasera su Canale 5

Stasera, mercoledì 30 luglio 2025, dalle ore 21.34 va in onda la settima puntata di Temptation Island 2025, la prima della trilogia che Mediaset ha pensato di regalare ai telespettatori per accompagnarli verso il gran finale di stagione. A raccontare l’evoluzione dei rapporti di coppia dei concorrenti di Temptation Island ritroviamo sempre Filippo Bisciglia. Stando alle anticipazioni di stasera, dopo il falò di confronto tra Valerio e Sarah, è arrivata la resa dei conti per un’altra coppia di concorrenti. Si tratta di Maria Concetta e Angelo che si ritroveranno dinanzi al fuoco del falò per il confronto finale. Maria Concetta, dopo aver visto nel capanno dei filmati del fidanzato sempre più vicino alla single Marianna, ha deciso di chiedere il falò di confronto anticipato.

Un falò che si promette scoppiettante tra i due con Maria Concetta chiamata ad una scelta importante: proseguire la relazione con il fidanzato Angelo oppure uscire da sola dal programma?

Temptation Island 2025 quando le prossime puntate?

Non solo, durante la settima puntata di Temptation Island 2025 in onda stasera, mercoledì 30 luglio 2025, spazio anche all’ultima coppia rimasta nel villaggio formata da Rosario e Lucia. Anche per loro è arrivata la resa dei conti; a far scattare la gelosia di Rosario è un filmato in cui la fidanzata Lucia condivide un bollente bagno in piscina con il single tentatore Andrea. Subito dopo la visione del filmato nel capanno, Rosario chiede un falò di confronto con la fidanzata Lucia. Cosa succederà tra loro?

Questo e tanto altro nella puntata di stasera, la penultima di questa edizione di Temptation Island. Vi ricordiamo che l’appuntamento con il gran finale è per domani, giovedì 31 luglio 2025, sempre in prima serata su Canale 5. Una puntata imperdibile visto che scopriremo come si è evoluto il rapporto delle coppie “un mese” dopo l’avventura a Temptation!