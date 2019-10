Il nuovo video di Mediaset consente ai telespettatori di Eurogames di rivedere, in streaming on demand, la quarta puntata intera di ieri sera, giovedì 10 ottobre 2019. Il video è lo stesso diffuso online da Mediaset Play.

Nella puntata di ieri del nuovo “Giochi senza frontiere”: il team vincitore arrivato prima in classifica; la gaffe di Alvin nel gioco “patate e vodka”; la vittoria dell’Italia ne “La retata delle zucche”; la scommessa persa di Ilary Blasi; la presentazione delle squadre.

Eurogames non è in diretta, ma va in onda il giovedì sera su Canale 5 dopo che le singole puntate sono registrate a “Cinecittà World”, Roma, lì dove si trova il set del programma targato NonPanic. Gli appuntamenti previsti in tv sono sei, quindi ne mancano due.