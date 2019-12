Puntata davvero molto dinamica, quella di Uomini e donne in onda oggi, 2 dicembre 2019. Dei tronisti presenti alle registrazioni trasmesse in data odierna, quella che, forse più di tutti, ha saputo sorprendere i telespettatori del Trono Classico, è stata Giulia Quattrociocche. Ma, in studio, cos’ha fatto la ragazza romana? Cos’è successo questo pomeriggio nel corso del nuovo appuntamento col programma?

Uomini e donne: news dalla puntata di oggi, 2 dicembre 2019. Giulia Quattrociocche sceglie a sorpresa Daniele Schiavon

Nella puntata di Uomini e donne in tv questo lunedì 2 dicembre 2019, Giulia Quattrociocche ha scelto a sorpresa Daniele Schiavon come suo compagno di vita. Niente da fare, quindi, per Alessandro Basciano, deluso dalla news ufficializzata oggi in trasmissione.

Delusione che, però, Maria De Filippi ha tentato in qualche modo di contenere, chiedendo al corteggiatore di ballare durante la scelta di Giulia. Un bel gesto dunque, quello della conduttrice, che non è passato inosservato al pubblico che segue il programma di Canale 5.

Presa la scelta finale, allora, la Quattrociocche è stata poi protagonista anche dei primi momenti trascorsi insieme al “suo” Daniele, con le ultime esterne che hanno preceduto la decisione delle decisioni.

Esterne mancate, invece, sono state quelle affrontate da Giulio Raselli. La corteggiatrice Giulia D’Urso ha preferito scrivere alla trasmissione inviando un messaggio, mentre Giovanna Abate all’incontro ha mandato la madre!

Uomini e donne, come rivedere la puntata intera con la scelta di Giulia

Per rivedere la puntata intera di Uomini e donne trasmessa oggi pomeriggio, 2 dicembre 2019, quella con la scelta di Giulia Quattrociocche, è necessario collegarsi a Witty tv, il sito ufficiale del programma di Mediaset.

Anche da Superguida tv è possibile consultare il filmato integrale con la replica, grazie al link che rimanda al video completo pubblicato online. E domani? Cosa vedranno in tv gli spettatori? Trono Classico o Trono Over? Appuntamento su Canale5 dalle ore 14.45 circa!