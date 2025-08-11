Il giornalista e conduttore tv Gianluigi Nuzzi annuncia il nome del programma che condurrà su Canale 5 e dà definitivamente l’addio a Pomeriggio 5. Il nuovo format si chiamerà Dentro la Notizia e prenderà il via con l’inizio della nuova stagione televisiva.

Pomeriggio 5 chiude: il nuovo programma si chiama “Dentro la Notizia”

Dopo le voci circolate per settimane, ora arriva l’ufficialità: Mediaset dice addio a Pomeriggio 5. Con un video pubblicato sui canali social di Tgcom24, il giornalista e conduttore tv Gianluigi Nuzzi e tutta la squadra che sta lavorando con lui al nuovo programma del pomeridiano di Canale 5 in onda da settembre, annunciano che “Dentro la notizia” è il titolo del nuovo contenitore della rete ammiraglia del gruppo Mediaset. Le novità non riguarderanno solo il titolo ma anche, come annuncia il giornalista, a un nuovo studio, ai contenuti, a mettere insieme tutte le idee in vista di settembre.

“Stiamo lavorando al nuovo programma d’informazione del pomeriggio di Canale 5. Tante le novità per voi, una possiamo svelarvela, il titolo: Gianluigi Nuzzi ci porterà DENTRO LA NOTIZIA, per raccontarci le storie e i fatti dell’attualità” con queste parole Gianluigi Nuzzi attraverso un video pubblico sui canali di Tgcom24 annuncia la grande novità della stagione.

Mediaset dunque mette fine a un’era, quella iniziata con Barbara D’Urso e continuata con Myrta Merlino. La rete oggi si prepara dunque a voltare pagina per temi e contenuti. Dal titolo si può già intendere che ci sarà spazio per la cronaca e l’attualità, e poco invece, il gossip e al costume. Stando alle ultime indiscrezioni, Nuzzi condurrà il programma da solo e che il programma iniziare alle ore 17:00 e che molto probabilmente andrà in onda fino alle 18,45.

Dalle immagini si nota una certa sobrietà anche nello studio. “Lo studio ospiterà il programma di informazione tutti i pomeriggi, il titolo non è più una sorpresa, si chiamerà Dentro la notizia” ha detto Nuzzi con la cartina dell’Italia davanti e una sorta di puzzle. Dunque, ricapitolando, dal primo settembre su Canale 5 arriva Dentro la notizia che prenderà il posto di Pomeriggio 5.