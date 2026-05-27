Ascolti tv di martedì 26 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Il Commissario Montalbano” contro “Un nuovo inizio“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 26 maggio 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: Il Commissario Montalbano vs Un nuovo inizio | Auditel del 26 maggio 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il Commissario Montalbano” contro “Un nuovo inizio”. Chi ha vinto?

Rai 1: Il Commissario Montalbano, il nuovo ciclo di repliche del Commissario nato dalla fantasia di Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti hanno incollato alla tv 2.877.000 spettatori pari allo 18.7% di share.

Su Rai 2: Belve Crime, la nuova puntata del programma di interviste in versione “crime” di Francesca Fagnani ha appassionato 807.000 spettatori pari allo 6.2% di Audience.

Rai 3: Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta sui modelli e stili di vita sostenibili condotto da Sabrina Giannini ha informato 673.000 spettatori con il 4% di auditel.

Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il talk di attualità e politica, approfondita e commentata dagli ospiti con la conduzione di Bianca Berlinguer ha informato 470.000 telespettatori pari ad uno share dello 4%.

Canale 5: Un nuovo inizio, la nuova fiction spagnola con protagonista Megan Montaner ha appassionato 2.147.000 spettatori con uno share del 15.1%.

Italia 1: Le Iene presentano: Inside, lo speciale dedicato all’omicidio di Garlasco ha raccolto 1.361.000 spettatori con il 12.8%.

La7: DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società ha registrato 1.322.000 spettatori e il 9% di share.

Tv8: Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, lo strategy game Sky Original condotto da Fabio Caressa ha attirato l’attenzione di 362.000 spettatori con il 2.3% di share.

Nove: Bastille Day – Il colpo del secolo, film del 2016 diretto da James Watkins con protagonisti Idris Elba e Richard Madden ha appassionato 248.000 spettatori (pari al 1.6% di audience).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi : 4.376.000 spettatori con il 23.6 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.542.000 spettatori con il 24.3% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 26 maggio 2026

RAI 1

La volta buona : 1.524.000 spettatori con il 14.8 % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30, 1.391.000 spettatori con il 15.5 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 15:58 e 1.188.000 spettatori con il 14.4 % nella terza parte in replica chiamata La Volta Buona Special dalle 15:59 alle 16:26;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30, spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 15:58 e spettatori con il % nella terza parte in replica chiamata La Volta Buona Special dalle 15:59 alle 16:26; Vita in diretta: 1.363.000 spettatori con il 18.1% nella presentazione dalle 16:42 alle 17:49 e 1.806.000 spettatori con il 22.4% dalle 17:49 alle 18:40.

CANALE 5