Ascolti tv di martedì 26 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Il Commissario Montalbano” contro “Un nuovo inizio“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 26 maggio 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv ieri sera: Il Commissario Montalbano vs Un nuovo inizio | Auditel del 26 maggio 2026
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il Commissario Montalbano” contro “Un nuovo inizio”. Chi ha vinto?
Rai 1: Il Commissario Montalbano, il nuovo ciclo di repliche del Commissario nato dalla fantasia di Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti hanno incollato alla tv 2.877.000 spettatori pari allo 18.7% di share.
Su Rai 2: Belve Crime, la nuova puntata del programma di interviste in versione “crime” di Francesca Fagnani ha appassionato 807.000 spettatori pari allo 6.2% di Audience.
Rai 3: Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta sui modelli e stili di vita sostenibili condotto da Sabrina Giannini ha informato 673.000 spettatori con il 4% di auditel.
Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il talk di attualità e politica, approfondita e commentata dagli ospiti con la conduzione di Bianca Berlinguer ha informato 470.000 telespettatori pari ad uno share dello 4%.
Canale 5: Un nuovo inizio, la nuova fiction spagnola con protagonista Megan Montaner ha appassionato 2.147.000 spettatori con uno share del 15.1%.
Italia 1: Le Iene presentano: Inside, lo speciale dedicato all’omicidio di Garlasco ha raccolto 1.361.000 spettatori con il 12.8%.
La7: DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società ha registrato 1.322.000 spettatori e il 9% di share.
Tv8: Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, lo strategy game Sky Original condotto da Fabio Caressa ha attirato l’attenzione di 362.000 spettatori con il 2.3% di share.
Nove: Bastille Day – Il colpo del secolo, film del 2016 diretto da James Watkins con protagonisti Idris Elba e Richard Madden ha appassionato 248.000 spettatori (pari al 1.6% di audience).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
- Affari Tuoi: 4.376.000 spettatori con il 23.6% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.542.000 spettatori con il 24.3% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 26 maggio 2026
RAI 1
- La volta buona: 1.524.000 spettatori con il 14.8% nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30, 1.391.000 spettatori con il 15.5% nella seconda parte dalle 15:30 alle 15:58 e 1.188.000 spettatori con il 14.4% nella terza parte in replica chiamata La Volta Buona Special dalle 15:59 alle 16:26;
- Vita in diretta: 1.363.000 spettatori con il 18.1% nella presentazione dalle 16:42 alle 17:49 e 1.806.000 spettatori con il 22.4% dalle 17:49 alle 18:40.
CANALE 5
- Beautiful: 2.036.000 telespettatori con uno share del 18%;
- Forbidden Fruit: 2.370.000 spettatori e il 22.1% di share;
- Uomini e Donne: 2.200.000 spettatori e il 22.9% di share;
- Racconto di una notte: 1.619.000 spettatori e il 20%;
- Dentro la notizia: 1.333.000 spettatori pari al 17.5% nella prima parte dalle 16:43 alle 17:23 e 1.213.000 spettatori pari al 15.9% nella seconda parte chiamata Le Voci.