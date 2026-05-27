Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 30 maggio al 5 giugno l’appuntamento è tutti i giorni in daytime, e il giovedì sera con episodi extra in prime time su Canale 5. Al centro delle trame troveremo le tensioni tra Ender e Şahika. Le due saranno impegnate in una “guerra” senza esclusione di colpi. Scopriamo insieme cosa accadrà.

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Tornato alla guida della Holding, Halit si dedica alla riorganizzazione degli equilibri aziendali. Argun sceglie Ender come sua stretta collaboratrice, e mette in secondo piano Şahika. L’imprenditore conferma poi Kerim come suo manager.

Nella vita privata continua a dimostrarsi un padre affettuoso con il piccolo Halitcan, e insiste affinché Yildiz acconsenta a risposarlo. Lei però sembra essere sempre più attratta da Kerim. Quando poco dopo il manager si presenta a casa sua, con la scusa di darle una mano nel lavoro, la tensione sentimentale che c’è tra loro si riaccende.

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Halit è pronto a giocare un’ultima carta e – con la complicità di Asuman – cerca di riconquistare Yildiz invitandola a un ricevimento nella sua nuova villa. L’uomo le dona una collana preziosa e si prepara a ciederle pubblicamento di sposarlo.

Tuttavia la serata non va come pprevisto, e la cerimonia viene interrotta dall’arrivo di falsi poliziotti che – dopo essersi introdotti nella villa – accusano Zehra e la conducono via. Ender non può evitare di associare il rapimento di Zehra a quello avvenuto qualche tempo prima ai danni del figlio, e questo la porta a sospettare che dietro il gesto si nasconda ancora una volta Şahika.

Il brutto episodio fortunatamente si conclude senza conseguenze: Kerim riesce a ritrovare e mettere in salvo Zehra. Intanto però, Ender inizia a sospettare che lui e Mert non siano chi dicono di essere.

Le pesanti accuse di Ender nei confronti di Şahika però, non vengono ignorate. La donna reagisce rivelando a Kaya la questione segreta delle azioni possedute da Celebi. Tra i due scoppia l’ennesima lite.

Trame Forbidden fruit al 5 giugno

Un nuovo ostacolo rischia di minare le intenzioni di Halit: Kerim decide infatti di rivelare a Yildiz i suoi sentimenti, e le chiede di scegliere tra lui e Argun.

Yilmaz non può più mentire al suo cuore, ed è costretta ad ammettere di amare il manager. Halit però interpreta male le sue parole e continua a nutrire speranze di un amore corrisposto.

Mert invece rimane molto più pratico, e invita Kerim a non lasciarsi distrarre dai sentimenti.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Ender è convinta che Şahika la stia spiando e inscena una conversazione con Caner rivelandogli che anche Kerim finisce gli anni lo stesso giorno, e merita anche lui un regalo speciale. Il suo piano però è un altro, e manda Caner in azienda per cambiare la data di nascita di Kerim sui registri.

Lo stratagemma ideato da Ender funziona: Şahika organizza una festa di compleanno a sorpresa per Kerim nel suo ufficio. Quando lui arriva è costretto a dire a tutti gli invitati che non è il suo compleanno, ed Ender lo invita ad aprire il regalo di Şahika facendole fare una brutta figura davanti a tutto il personale.