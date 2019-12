Ultime esterne per Giulia Quattrociocche. Prima della scelta finale fatta in studio a Uomini e donne, la tronista romana è andata in esterna sia con Daniele Schiavon (corteggiatore che poi a sorpresa ha scelto) sia con Alessandro Basciano. Ecco i video Witty tv con le immagini finali mostrate nella puntata in onda oggi, lunedì 2 dicembre 2019.