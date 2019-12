La scelta di Giulia Quattrociocche a Uomini e donne è andata in onda nella puntata di oggi pomeriggio, lunedì 2 dicembre 2019. La tronista romana ha scelto il corteggiatore Daniele Schiavon, da ora in poi suo compagno di vita. Delusione, invece, per Alessandro Basciano, “rivale” in amore del Trono Classico, ritrovatosi con un pugno di mosche. Tanto che Maria De Filippi ha scelto di ballare con lui per provare a consolarlo. Ecco il video Witty tv completo, con l’intera scelta a sorpresa di Giulia, il primo bacio ufficiale come coppia ed il ballo in studio della conduttrice.