Giulia D’Urso e Giulio Raselli distanti. Assente in studio nella puntata di Uomini e donne in onda oggi, lunedì 2 dicembre 2019, la corteggiatrice del Trono Classico scrive al programma di Canale 5 parlando del rapporto tra il tronista e Giovanna Abate. Nel messaggio inviato alla trasmissione, infatti, Giulia sembra dire di non voler più lottare per conquistare il ragazzo. “Sono contenta di essere considerata una bambina. Che si scegliesse lei” le sue parole. “Un po’ pesantina” il commento di Giulio. Ecco il video Witty tv con tutte le immagini.