Giulio Raselli ha pensato di fare una nuova esterna con Giovanna Abate. Oggi a Uomini e donne, però, la corteggiatrice lancia – scarpa non si è presentata e al suo posto il tronista ha trovato la madre di lei. Il confronto tra i due, allora, non è mancato, con la mamma della ragazza che lo ha invitato espressamente a non far soffrire la figlia. Ecco il video Witty tv e Mediaset, con le immagini tratte dalla puntata di questo lunedì 2 dicembre 2019.