Stefano Sala, ex gieffino del Grande Fratello Vip 3 si è sposato in gran segreto! Voi vi chiederete chi è la fortunata…e noi ve lo riveliamo immediatamente. La sposa è l’ex fidanzata, che evidentemente non è poi tanto ex, Dasha Dereviankina.

Stefano Sala si è sposato in gran segreto con la storica fidanzata Dasha Dereviankina

Lo scorso 15 agosto 2019, con una cerimonia blindatissima il modello Stefano Sala avrebbe sposato la sua fidanzata, lasciata ai tempi della sua partecipazione al Grande Fratello Vip 3, Dasha Dereviankin.

Lei sicuramente bellissima e sensuale, non riusciva proprio a capire (nemmeno noi) e ad accettare che il suo Stefano, durante il percorso all’interno della Casa Rossa si fosse avvicinato in maniera molto pericolosa a Benedetta Mazza, altra concorrente del GFVIP.

I due anche se dichiaravano di essere solo amici, erano sempre “spalmati” l’uno sull’altro e i grattini e i bacini che si scambiavano erano continui.

Decisione importante per Stefano Sala

Una cerimonia blindatissima per l’ex gieffino Stefano Sala, per altro molto amico di Francesco Monte che inizia stasera la sua avventura a Tale e Quale Show 2019, in cui avrebbe impalmato la bella fidanzata Dasha.

Come riporta il sito 361Magazine, il modello di Como, avrebbe sposato la sua fidanzata lo scorso 15 agosto in gran segreto con pochissimi invitati.

Sarà veramente così? Intanto i due diretti interessati non hanno né smentito né confermato per cui possiamo anche credere che la notizia sia reale. Tra gli invitati non poteva mancare la figlia di lui, Sofia, avuta dalla relazione con la modella Dayane Mello con cui mantiene un rapporto cordiale.

Come ricorderete tutti, Stefano e Dasha avevano vissuto una profonda crisi, all’epoca della partecipazione di lui al Grande Fratello Vip 3. Una crisi che evidentemente è stata superata e a coronamento di questo difficile percorso è sopraggiunto il matrimonio.

La storia di Stefano Sala e Dasha Dereviankina

Stefano Sala e Dasha Dereviankina sono fidanzati da molto tempo. Il loro incontro è stato del tutto casuale. Insieme per una compagna pubblicitaria si sono ritrovati dopo poche ore l’una nelle braccia dell’altro. Inseparabili e innamorati fino a che Sala non entra nella Casa di Cinecittà e si avvicina a Benedetta Mazza, mettendo a repentaglio la sua storia d’amore con Dasha.

Dasha, non riesce a credere ai suoi occhi: quello che vede dentro la Casa non può essere il suo Stefano. Tanto che dopo un po’ di tempo arriva la separazione. Lei intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, dichiara che è stato meglio interrompere una relazione che la faceva stare male e soffrire.

Evidentemente ora i tempi sono cambiati e i due hanno ritrovato l’amore e la complicità smarrita. Difatti, con una cerimonia molto riservata dove erano presenti pochi amici e parenti i due si sono scambiati le promesse matrimoniali.

Sarà AMORE, o solo un calesse?