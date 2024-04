Arriva sul piccolo schermo in prima visione assoluta Diabolik, film giallo/thriller del 2021 diretto dai fratelli Antonio e Marco Manetti.

Come facilmente intuibile dal titolo, si tratta di una nuova trasposizione cinematografica del celeberrimo fumetto delle sorelle Angela e Maria Giussani, con una ricostruzione degli ambienti quasi maniacale e una Miriam Leone, non per nulla già Miss Italia, più sexy che mai. L’appuntamento è per le 21.20 di Venerdì 26 Aprile su Rai Due: di seguito tutte le curiosità più interessanti da sapere.

Diabolik: la trama in breve e il cast

Clerville, anni ’60. Diabolik, ladro leggendario ed imprendibile, sa che presto arriverà in città Lady Kant, che reca con sé un diamante rosa dal valore inestimabile. Le intenzioni sono quelle di rubarlo ovviamente, ma l’uomo non ha fatto i conti con il fascino di lei, di cui si innamora perdutamente…

Oltre a Miriam Leone, nel cast troviamo altri volti noti del cinema e della fiction italiane, ovvero Luca Marinelli, Valerio Mastandrea, Alessandro Roia, Serena Rossi, Claudia Gerini, Pier Giorgio Bellocchio, Roberto Citran, Luca Di Giovanni, Antonino Iuorio, Vanessa Scalera e Daniela Piperno.

Le principali curiosità sul film

Queste sono le curiosità principali, da conoscere assolutamente, su Diabolik:

Fedeltà ai fumetti: I Manetti Bros hanno lavorato attentamente per mantenere un alto livello di fedeltà allo stile e all’atmosfera dei fumetti originali. Questo è evidente nel design visivo, nei costumi e nelle scenografie che richiamano fortemente le illustrazioni classiche.

Casting di Miriam Leone: La scelta di Miriam Leone per il ruolo di Eva Kant è stata particolarmente apprezzata dai fan del fumetto. La sua performance è stata lodata per la capacità di catturare sia la sensualità sia la complessità del suo personaggio.

Tecnologia e effetti speciali: A differenza dei fumetti, il film fa uso di moderne tecnologie di effetti speciali per ricreare le spettacolari imprese di Diabolik e Eva. Questo include scene di azione elaborate e inseguimenti automobilistici.

Costumi: I costumi di Diabolik, in particolare la sua iconica tuta nera, sono stati realizzati con un’attenzione maniacale ai dettagli, per riflettere fedelmente l’aspetto che ha nel fumetto.

Scelta delle location: Il film è stato girato in diverse location spettacolari in Italia, che aggiungono un autentico sapore italiano e creano un’ambientazione visivamente accattivante che fa da sfondo alle avventure dei personaggi.

Colonna sonora: La musica del film è stata composta per amplificare l’atmosfera di mistero e avventura che è centrale nella storia. La colonna sonora mescola stili classici e moderni per riflettere le diverse epoche che il fumetto ha attraversato.

Partecipazione dei fan: Durante la produzione, c’è stata una grande interazione con la comunità dei fan di Diabolik, utilizzata dai registi per assicurarsi che il film soddisfacesse le aspettative di chi ha seguito il fumetto per decenni.

Risposta critica: Al suo rilascio, il film ha ricevuto recensioni miste, con alcuni critici che lodano la fedeltà ai materiali originali e altri che criticano alcuni aspetti della narrazione e della regia.

Sequenze d’azione: Le sequenze d’azione nel film sono state coreografate per emulare il dinamismo dei fumetti, con particolare attenzione alla suspense e all’eleganza, marchi di fabbrica del personaggio di Diabolik.

Futuro della serie: Dopo l’uscita del film, si è parlato della possibilità di trasformare “Diabolik” in una serie cinematografica, seguendo la tendenza delle franchigie di supereroi e anti-eroi.