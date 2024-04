Nella prima serata di Venerdì 26 Aprile su Italia Uno va in onda Nanny McPhee – Tata Matilda, una commedia brillante dal sapore di favola dark che può contare sulla nota bravura dell’attrice protagonista, Emma Thompson (e non solo). Non originalissimo nella trama ma gradevole, il film è l’ideale per riunire davanti alla tv tutta la famiglia, grandi e piccini. Di seguito vi sveliamo le curiosità più interessanti da conoscere sulla pellicola.

Nanny McPhee – Tata Matilda: la trama in breve e il cast

Cedric Brown resta precocemente vedovo e con la responsabilità di dover crescere ben sette figli. L’uomo è disperato, anche perché la zia Adelaide gli dice che non potrà più contare sul suo sostegno economico se non troverà un’altra moglie. Fortuna vuole che un giorno alla sua porta bussi Nanny McPhee, una governante tanto bruttina quanto abile. Man mano che la severa tata riesce a trasformare gli scalmanati figli di Brown in ragazzini educati, anche grazie alle sue doti magiche, lei stessa perde via via la propria bruttezza e diventa una affascinante signora.

Oltre alla già citata Emma Thompson nel ruolo della protagonista, del cast segnaliamo anche, fra gli altri, gli altrettanto capaci Colin Firth, Kelly Macdonald, Angela Lansbury, Celia Imrie, Derek Jacobi, Patrick Barlow, Imelda Staunton, Thomas Brodie-Sangster, Eliza Bennett, Raphael Coleman, Jennifer Rae Daykin, Sam Honywood e Holly Gibbs.

Le principali curiosità da conoscere sul film

Nanny McPhee – Tata Matilda è un film di genere commedia del 2005 diretto da Kirk Jones. Queste sono le curiosità da non perdere sul suo conto: