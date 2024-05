Dopo l’addio di Amadeus alla Rai da settimane si parla di cosa farà Fiorello. Lo showman siciliano, durante una intervista rilasciata ad AdnKronos, ha affrontato la spinosa questione rivelando come e dove sarà il suo futuro televisivo. Ecco cosa ha detto.

Fiorello non lascia la Rai: la conferma dello showman

Il passaggio di Amadeus dalla Rai al Nove è stato per diversi giorni argomento di dibattito su tutti i più importanti quotidiani e siti online. Dopo cinque Festival di Sanremo da record, programmi di grande successo e seguito sulla prima rete Rai, Ama ha deciso di cambiare rete approdando al Nove come è successo lo scorso anno a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto e tutto il cast di Che tempo che fa. Se Amadeus lascia la Rai non sarà lo stesso per Fiorello che ha finalmente messo la parole fine a tutte le indiscrezioni che circolano da settimane.

Dopo una stagione da record di Viva Rai2, Fiore ha confermato che il suo futuro televisivo non sarà al NOVE, ma in Rai. Proprio così, lo showman siciliano non seguirà il suo amico Ama a Discovery, ma resterà in Rai. «Andare alla Nove? E perché? Io non mi muovo, non lascio la Rai» – ha detto Fiore che ha parlato anche del futuro di Viva Rai2.

Fiorello e Viva Rai 2: sarà confermata nella stagione 2024-2025?

Il futuro televisivo di Fiorello è in Rai. Oramai non ci sono più dubbi o indiscrezioni che tengano, visto che lo showman ha confermato che non ha siglato alcun contratto con la Nove e che la sua intenzione è proseguire a lavorare in Viale Mazzini. Non solo, Fiore ha parlato anche del futuro di Viva Rai2, lo show del mattino in cui commenta con tanti amici i fatti e le notizie accaduti e quelli che accadranno durante la giornata, tra ironia e risate.

«Dopo Viva Rai2, che chiude il 10 maggio, dico solo che ci vediamo alla prossima idea, proposta. Quando? Tra un mese, 6 mesi, un anno o mai. Non lo so, chi può dirlo?» – ha detto Fiore mettendo quasi la parola “the end” ad uno dei programmi più visti della Rai. Possibile che Viva Rai2 non venga confermato? In realtà dietro le parole di Fiore si legge il desiderio e la volontà di spaziare e fare qualcosa di nuovo. In attesa di scoprire cosa farà Fiore, vi ricordiamo che questa settimana andranno in onda le ultime puntate di Viva Rai2 con tanti ospiti tra cui Amadeus e Jovanotti.