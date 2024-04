Dopo giorni di rumors, sembra essere arrivato il momento in cui Amadeus dice addio alla Rai. Il conduttore ha infatti comunicato ai vertici di Viale Mazzini la sua intenzione di non rinnovare il suo contratto. Vediamo insieme cosa ha detto e dove andrà.

Amadeus dice addio alla Rai: l’incontro con il dg

Arrivano le prime notizie ufficiali di un divorzio di Amadeus dall’emittente pubblica. Il presentatore, il cui contratto è in scadenza tra qualche mese, sarebbe pronto a lanciarsi in nuova avventura. Come riferito dall’Ansa, questa mattina Amadeus ha incontrato il direttore generale di Viale Mazzini, Giampaolo Rossi. Un incontro che è stato definito cordiale e nel quale Amadeus:

“Ha ufficializzato la sua decisione di non rinnovare il contratto con la Rai, in scadenza a fine agosto, per affrontare nuove sfide professionali. Una scelta di cui Rossi avrebbe preso atto, nonostante gli sforzi fatti dalla Rai nelle ultime settimane per trattenerlo”.

Amadeus ha infatti fatto registrare il record di ascolti con Affari Tuoi, trasmissione del preserale di Rai1 che ha rilanciato con un nuovo format. Anche le ultime cinque edizioni del Festival di Sanremo hanno visto la kermesse musicale essere riscoperta dai giovani che hanno apprezzato le scelte musicali del direttore artistico. Amadeus, pseudonimo di Amedeo Umberto Sebastiani, deve molto alla Rai che gli ha affidato alcuni importanti programmi, da ‘Reazione a catena‘ a ‘Stasera tutto è possibile‘, passando per i ‘Soliti ignoti‘.

Il conduttore potrebbe passare a Discovery

Sembra quasi certo il passaggio di Amadeus al gruppo Discovery. Warner Bros. Dopo Crozza e Fabio Fazio, il Nove punterebbe tutto sul conduttore che potrebbe portare con sé anche alcune sue trasmissioni. Le indiscrezioni parlano di un’offerta di 100 milioni di euro per 4 anni. In giornata, sempre secondo l’Ansa, dovrebbe essere atteso un comunicato della Rai sull’addio, sofferto, di uno dei suoi conduttori di punta.