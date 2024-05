Samira Lui farà compagnia a Gerry Scotti nelle nuove puntate de La Ruota della Fortuna. La giovane ha il ruolo di valletta del quiz show di Canale 5 ma in una veste moderna. Scopriamo insieme chi è e qual è la sua carriera.

Samira Lui alla Ruota della Fortuna: chi è l’ex gieffina

Samira Lui è un volto noto in casa Mediaset. Lo scorso anno, la giovane ha infatti partecipato al Grande Fratello venendo eliminata dopo un mese. Nata a Udine il 6 marzo del 1998, sua mamma è italiana mentre ha raccontato di non aver mai conosciuto suo padre, senegalese. Sin da piccola coltiva la sua passione per il canto ma viene notata sopratutto per la sua bellezza che la porta a partecipare a Miss Italia nel 2017 dove arriva terza. Il concorso le apre le porte del mondo dello spettacolo dato che viene scelta come Professoressa nel programma l’Eredità condotto da Flavio Insinna.

Qui fa coppia prima con con Ginevra Pisani e poi con Andrea Cerelli. Successivamente entra nel cast di ‘Tale e quale show‘ nel 2022 dove mostra tutte le sue doti canore. La giovane si classifica nona, in un’edizione che è stata vinta da Antonino. Poi è arrivata la partecipazione al Grande Fratello che però non è durata molto. Ora è la valletta de La Ruota della Fortuna, un ruolo che prima di lei è stato ricoperto da Paola Barale, Antonella Elia e Miriana Trevisan. Prossimamente la vedremo al cinema in Din Don, film con Enzo Salvi.

Vita privata e social

Per quanto riguarda la sua vita privata, Samira Lui è fidanzata con Luigi Punzo. Il giovane è un modello ma anche un luxury concierge, cioè si occupa di assistenza e supporto per hotel di lusso. Il profilo instagram della nuova valletta de La Ruota della Fortuna è @samiraluiofficial ed è seguito da circa 284 mila persone. Qui posta foto dei suoi lavori come modella e dei viaggi col suo fidanzato.