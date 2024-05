Sarah vince Amici 23: Maria De Filippi svela un aneddoto su di lei

Sarah vince Amici 23. La cantante, che Anna Pettinelli ha sempre duramente criticato, ha alzato la coppa e si è portata a casa pure la vittoria nel circuito canto battendo: Holden, Petit e Mida. Poco prima che, ancora incredula, potesse però gioire con la coppa ben alta tra le sue braccia, Maria De Filippi ha svelato un aneddoto sulla ragazza che non riusciva a parlare sia per l’emozione che per l’immensa gioia.

Sarah vince Amici 23: un percorso in costante crescita

Chi ha vinto Amici 23? Sarah. La cantante ha trionfato su tutti e ha battuto, in Finalissima, l’amica Marisol, che però si è aggiudicata il circuito della danza. E per fortuna che aveva rischiato di essere eliminata durante la Semifinale. I giudici hanno fatto dunque bene a non scegliere nessuno tra lei e Mida e a mandare entrambi in Finale. Ci saremmo persi una puntata davvero scoppiettante.

Sarah è entrata nella scuola di Amici 23 sin dall’inizio del programma. La cantante, inizialmente, non è stata apprezzata da tutti. La prima tra i suoi detrattori? Anna Pettinelli. Ciò non le ha consentito di fare un percorso più in discesa come, invece, hanno fatto Petit e Holden che sono stati sempre tenuto sotto l’ala protettrice di Rudy Zerbi perché fin da subito ha riconosciuto ad entrambi un bel talento.

Sfida dopo sfida, ultima posizione dopo ultima posizione, dopo una storia d’amore finita male ad inizio programma, Sarah si è concentrata sempre di più sul suo percorso e ha fatto passi da gigante. Al Serale è poi sbocciata portando esibizioni sempre diverse e dimostrando la sua versatilità.

Ottimi, infine, gli inediti. Sexy Magica è già un mini tormentone e nei prossimi mesi sarà una delle canzoni più cantate sulle spiagge.

L’aneddoto raccontato da Maria De Filippi

Dopo l’annuncio della vincitrice di Amici 23, Sarah è rimasta incredula. Non riusciva a realizzare cosa stesse accadendo. Maria De Filippi, con molta ironia, l’ha riportata sulla terra e ha fatto un breve discorso al suo posto dicendo: “Non sapevo di vincere, non ci pensavo neppure. Sono entrata che cantavo al karaoke e giocavo a tennis“. Proprio parlando con la De Filippi di tennis, vera e propria passione per la conduttrice, Sarah, durante i casting, ha fatto un errore che le è costato caro. La cantante ha sbagliato il nome del vincitore di un torneo e solo successivamente si è accorta della gaffe commessa con Maria. La conduttrice c’è rimasta male, ma non le ha detto nulla. Questo aneddoto è rimasto segreto fino a pochi momenti prima di alzare la coppa, quando Maria stessa, l’ha svelato a tutti i presenti. Entrambe si sono messe a ridere per l’accaduto.