Chi ha vinto Amici 23? La vincitrice del talent di Canale 5 è: Sarah. La cantante, che la Pettinelli ha sempre duramente criticato, ha alzato la coppa. Ha battuto tutti, vinto il premio di categoria e pure il programma. Nonostante alcune imperfezioni nelle esibizioni della Finale, qualche piccolo scivolone, il suo percorso è piaciuto al pubblico. La sua crescita è apparsa chiara e lampante sotto gli occhi di tutti. Per la seconda volta consecutiva Lorella Cuccarini ci aveva visto giusto.

Chi ha vinto Amici 23? A trionfare è stata Sarah in una Finale tutta al femminile. La cantante si è aggiudicata anche il circuito canto e Maria, mentre alzava la coppa, ha svelato che ai provini le disse una sciocchezza sul vincitore di un torneo di tennis e lei non glielo fece notare. Bellissimo l’abbraccio con Lorella Cuccarini.

Marisol, seconda classificata, ha alzato la coppa per la vittoria del circuito della danza.

Il premio della critica, del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro, offerto da Tim, è andato a: Marisol

Il premio speciale per la comunicazione del valore di 40 mila euro in gettoni d’oro offerto da Tim e portato sul palco da Elena D’Amario è stato assegnato a Petit proprio per la sua capacità di raccontare e comunicare.

Il premio delle radio è stato vinto da: Holden. Sarah però aprirà il festival della Generazione Z, il 31 maggio.

Premio speciale offerto da Oreo ed assegnato da Giulia Stabile: vince Dustin

Premio di Marlù di 7 mila euro in gettoni d’oro: per tuti i finalisti ovvero a: Marisol, Petit, Mida, Sarah, Holden e Dustin

Gli altri vincitori del programma

Occorre dire che: Marisol ha vinto il circuito danza battendo Dustin, Sarah ha vinto il circuito canto battendo: Mida, Holden e Petit.

Sia Marisol che Dustin hanno ricevuto sorprese meravigliose e importanti contatti lavorativi per il loro prossimo futuro. Dustin è stato chiamato a New York per danzare per la Parsons. Marisol ha ottenuto la proposta che sognava quando ha deciso di partecipare al talent.

Oltre a loro Mida e Holden hanno comunque ottenuto dischi d’oro e di platino con i loro singolo durante tutto il percorso fatto nella scuola di Maria De Filippi.

La vincitrice è sempre Maria De Filippi

A vincere, sempre e comunque, è stata Maria De Filippi. Ancora una volta la conduttrice ha portato a casa una buonissima edizione del programma. Il talent, nonostante la sua longevità, ha dimostrato di continuare a tener viva l’attenzione sulla musica, sul canto e sul ballo.

Altra vincitrice? Lorella Cuccarini. Ancora una volta, anzi per il secondo anno consecutivo, ha puntato sul cavallo vincente, scegliendo una giovane promessa per il panorama musicale italiano. Oltre a lei? Alessandra Celentano. I suoi due ballerini sono giunti in Finale. Entrambi. Sempre i suoi due ballerini hanno ottenuto offerte memorabili, che molti artisti sognano di ricevere. Alessandra non può che dirsi fiera del percorso fatto con entrambi.