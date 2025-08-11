Io sono Farah non in onda, oggi, 11 agosto, la soap di Canale 5 non sarà trasmessa: i motivi e quando tornerà in TV

Da
Lucia Lusi
-
Io sono Farah

Amara sorpresa per i fans di Io sono Farah che oggi – lunedì 11 agosto – come di consueto si collegheranno a Canale 5 per seguire le vicende della nuova serie tv turca. La soap con Demet Özdemir oggi non andrà in onda, perché? Continua a leggere per scoprire i motivi della sospensione e quando tornerà sui nostri teleschermi.

Io sono Farah, stop nella settimana di Ferragosto

La nuova dizi turca di Canale 5 ha debuttato sulla rete ammiraglia Mediaset a luglio, e ha già fatto registrare ottimi dati Auditel. Non vi sono quindi dubbi che le vicende abbiano tutti gli “ingredienti” per conquistare anche il pubblico italiano. Proprio per questo motivi i vertici Mediaset hanno optato per una sospensione nella settimana di Ferragosto, un periodo nel quale molte persone potrebbero essere fuori casa.

La scelta di preservare gli episodi inediti e mandarli poi in onda in un momento in cui la maggior parte degli italiani avrà fatto ritorno dalle ferie, è quindi il solo motivo che ha determinato la decisione di mettere in pausa Io sono Farah.

Cosa vedremo al suo posto?

Coloro che trascorreranno questi giorni a casa, potranno comunque trovare ad attenderli un pomeriggio ricco di serie tv.

Subito dopo le repliche di Beautiful, andrà infatti in onda Forbidden fruit, seguita a partire dalle 15:10 circa da un maxi episodio di If you love. A seguire troveremo La forza di una donna, che ci terrà compagnia dalle 16:57 alle 18:45, quando il timone passerà a Enrico Papi con il gioco musicale Sarabanda.

Quando tornerà in TV?

La fortunata serie tv tornerà a tenerci compagnia a partire da lunedì 18 agosto, nello stesso slot pomeridiano di Canale 5, con nuovi episodi inediti che ci terranno compagnia fino all’autunno inoltrato.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here