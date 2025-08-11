Amara sorpresa per i fans di Io sono Farah che oggi – lunedì 11 agosto – come di consueto si collegheranno a Canale 5 per seguire le vicende della nuova serie tv turca. La soap con Demet Özdemir oggi non andrà in onda, perché? Continua a leggere per scoprire i motivi della sospensione e quando tornerà sui nostri teleschermi.

Io sono Farah, stop nella settimana di Ferragosto

La nuova dizi turca di Canale 5 ha debuttato sulla rete ammiraglia Mediaset a luglio, e ha già fatto registrare ottimi dati Auditel. Non vi sono quindi dubbi che le vicende abbiano tutti gli “ingredienti” per conquistare anche il pubblico italiano. Proprio per questo motivi i vertici Mediaset hanno optato per una sospensione nella settimana di Ferragosto, un periodo nel quale molte persone potrebbero essere fuori casa.

La scelta di preservare gli episodi inediti e mandarli poi in onda in un momento in cui la maggior parte degli italiani avrà fatto ritorno dalle ferie, è quindi il solo motivo che ha determinato la decisione di mettere in pausa Io sono Farah.

Cosa vedremo al suo posto?

Coloro che trascorreranno questi giorni a casa, potranno comunque trovare ad attenderli un pomeriggio ricco di serie tv.

Subito dopo le repliche di Beautiful, andrà infatti in onda Forbidden fruit, seguita a partire dalle 15:10 circa da un maxi episodio di If you love. A seguire troveremo La forza di una donna, che ci terrà compagnia dalle 16:57 alle 18:45, quando il timone passerà a Enrico Papi con il gioco musicale Sarabanda.

Quando tornerà in TV?

La fortunata serie tv tornerà a tenerci compagnia a partire da lunedì 18 agosto, nello stesso slot pomeridiano di Canale 5, con nuovi episodi inediti che ci terranno compagnia fino all’autunno inoltrato.