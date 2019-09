Tale e Quale Show 2019: Francesco Monte prontissimo alla sfida che lo attende al venerdì sera dell’ammiraglia Rai. Il giovane ex gieffino del Grande Fratello Vip ed ex isolano dell’Isola dei Famosi, approderà venerdì 13 settembre nello show musicale di Rai 1 condotto da Carlo Conti.

Tale e Quale Show 2019, la nuova sfida del venerdì sera dell’ammiraglia Rai

Lo show del venerdì sera di Rai 1, così caro agli italiani, quest’anno ha un cast molto variegato e ben assortito e può contare su personaggi forti. Siamo sicuri che lo show, piacerà moltissimo al pubblico, come del resto per le edizioni precedenti che hanno sempre ottenuto uno share invidiabile in termini di ascolto.

Il pubblico è sicuramente in attesa di vedere le performance canore e interpretative dei 13 concorrenti vip che saranno i veri protagonisti dello spettacolo.

Francesco Monte dopo i reality Mediaset, cambia registro e approda su Rai 1 a Tale e Quale Show

Carlo Conti è prontissimo a tornare sugli schermi di Rai 1, a partire da questo venerdì 13 settembre 2019. Anche se la data, per i più superstiziosi non è delle migliori siamo sicuri che invece la simpatia travolgente di Carlo Conti e dei protagonisti dello show offrirà al pubblico di Rai 1 uno spettacolo eccezionale.

Il cast, come dicevamo è forte e variegato ma ci soffermeremo a parlare di Francesco Monte, che di tv ne ha fatta già un po’ ma facendo parte di altri programmi di altro genere.

Dai reality Mediaset allo spettacolo musicale di Rai 1

Monte, ex concorrente dell’Isola dei Famosi, che dopo un paio di settimane abbandonò a causa delle accuse di Eva Henger in merito al cosiddetto Canna Gate, ci riprovò l’anno seguente con Il Grande Fratello Vip, dove anche qui fu molto criticato per la sua scelta di vivere il programma in “simbiosi” con Giulia Salemi, con cui litigava spessissimo e fino all’ultimo non si capiva se fossero solo amici o ci fosse qualcosa in più.

Alla fine, dopo vari balletti e dopo litigi e prese di posizione clamorose, i due cedettero all’attrazione reciproca e si fidanzarono. Ma ahimè proprio qualche tempo fa i due si sono detti addio, e lui sta vivendo una nuova storia d’amore con una nota modella, Isabella De Candia.

Sarà vero amore o l’ennesimo fuoco di paglia? Non ci è dato saperlo ma quello che sappiamo è che Francesco è pronto per questa nuova sfida di Tale e Quale Show, anche se ha molta paura.

Le prime dichiarazioni di Francesco Monte su Tale e Quale show

"Ho un'ansia terribile ma sono felicissimo di questa nuova avventura…" 💪 #FrancescoMonte

🔜 #taleequaleshow venerdì alle 21.25 su #Rai1 pic.twitter.com/47ivdxHMYd — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) September 11, 2019

“Ho un’ansia terribile, ma sono felicissimo di questa nuova avventura…Metterò alla prova me stesso e cercherò di far vedere qualcosa di diverso di me rispetto a quello che si è visto finora”.

Ammettiamolo. Il bel faccino di Francesco ci è mancato e forse attraverso questo nuovo impegno potremo vederlo in una veste più sobria e brillante. Impareremo a conoscere qualcosa di lui che non si è già visto. Dopo le varie love stories con Cecilia Rodriguez, ancor prima con Teresanna Pugliese, poi con Giulia Salemi e ora con Isabella de Candia, vedremo chi è veramente Francesco Monte!

Tale e Quale Show 2019: la giuria è la stessa dell’anno scorso, squadra vincente non si cambia

La giuria del programma sarà composta nuovamente da Loretta Goggi, (presente fin dalla prima edizione) Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Il trio ha dimostrato di essere piuttosto affiatato e le loro gag dal vivo hanno divertito molto il pubblico a casa. Panariello al solito, “massacrerà” Vincenzo Salemme, che stara ai suoi siparietti divertenti. Mentre la veterana del programma, Loretta Goggi, metterà in campo la sua esperienza e professionalità, regalandoci anche qualche perla “trash”.

Tale e Quale Show 2019: il cast completo

Oltre al Bel Francesco avremo anche i seguenti artisti che formeranno il cast dello show:

Francesco Pannofino,

Eva Grimaldi

Flora Canto,

Jessica Morlacchi,

Lidia Schillaci,

Sara Facciolini,

Davide De Marinis,

Tiziana Rivale,

Agostino Penna,

David Pratelli

Il duo comico Gigi e Ross

Appuntamento con Tale e Quale Show 2019 venerdì 13 settembre in prima serata su Rai 1.