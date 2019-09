Presentato ufficialmente il cast completo di Tale e Quale Show 2019. Parliamo dei giudici, dei concorrenti e dei coach che, da venerdì 13 settembre, in prima serata su Rai 1, approdano in tv grazie alla prima puntata del fortunato programma targato Rai ed Endemol Shine Italia e giunto quest’anno alla sua nona edizione.

Tale e Quale Show 2019, cast completo ufficiale: giudici, concorrenti e coach

«Un cast meraviglioso», «così bello non lo abbiamo mai avuto»: dice oggi Carlo Conti, nel lanciare i nomi dei 13 concorrenti protagonisti di Tale e Quale Show 2019. Si tratta dei nuovi partecipanti arruolati nel cast ufficiale della trasmissione di Rai1 e che verranno valutati dalla giuria – formata da 3 giudici – e preparati dai vari coach dello show. Ecco l’elenco completo, con nomi, cognomi, alcune foto e cenni di biografia:

Gigi e Ross

Gigi e Ross, da Made in Sud. I due comici, anche ex conduttori del programma di Rai 2, sono in gara come unico concorrente – è la prima volta che accade in trasmissione – e proporranno dei duetti in stile Ornella Vanoni – Gino Paoli e Righeira. Le loro esibizioni riceveranno un solo voto da parte della giuria.

Jessica Morlacchi e Davide De Marinis

Jessica Morlacchi e Davide De Marinis, da Ora o mai più. Non ci sarà l’ultimo vincitore, Paolo Vallesi, ma ci penseranno i due cantanti, rispettivamente secondo e quinto posto in classifica – nel programma di Amadeus con Carlo Conti autore -, a partecipare al varietà di imitazioni del venerdì sera.

Tiziana Rivale

Tiziana Rivale. Vincitrice del Festival di Sanremo 1983 con la canzone Sarà quel che sarà, a margine della conferenza stampa la cantante commenta così il suo ritorno in tv a Tale e Quale Show: «Non ho mai imitato nessuno. Spero di farcela. Al massimo farò ridere tutti».

"Farò il possibile per essere all'altezza, non ho mai imitato nessuno…" Tiziana Rivale

David Pratelli

David Pratelli. Il David di Pontedera è forse stato il primo o comunque tra i primi a imitare il conduttore Carlo Conti. Per la voce uguale a quella di Christian De Sica, si prospetta anche una prima volta alle prese con imitazioni di cantanti.

Eva Grimaldi e Francesco Pannofino

Eva Grimaldi e Francesco Pannofino. Entrambi attori di professione e personaggi tra i più noti nel cast di Tale e Quale Show 2019, Grimaldi si è da poco unita civilmente con la fidanzata Imma Battaglia; Pannofino, invece, con la sua voce eccelle anche come doppiatore ed è ricordato soprattutto per il ruolo nella serie tv Boris.

Francesco Monte

Francesco Monte. Il modello di 31 anni è ad una nuova partecipazione tv dopo le precedenti esperienze a Grande Fratello Vip, L’Isola dei Famosi e Uomini e donne. «Ho un’ansia terribile. Sono felicissimo di far vedere a me stesso in primis una roba diversa da quello che si è sempre visto» le sue prime parole.

"Ho un'ansia terribile ma sono felicissimo di questa nuova avventura…" #FrancescoMonte

Flora Canto e Sara Facciolini

Flora Canto e Sara Facciolini. Entrambe showgirl, la prima è un ex volto di Uomini e donne e ad oggi è anche compagna di Enrico Brignano; la seconda, invece, ha già preso parte al quiz di Rai 1 L’Eredità nel ruolo di professoressa.

Agostino Penna

Agostino Penna. Musicista e con un passato nella band Vanadium, non pochi lo ricordano in tv come curatore storico della parte musicale del programma di Canale 5 Uomini e donne.

Lidia Schillaci

Infine, Lidia Schillaci. Al debutto a settembre a Tale e Quale Show 2019 e cantante e compositrice originaria di Palermo, qualche anno fa ha anche composto la sigla della fiction di Canale 5 Non smettere di sognare.

"Non vedo l'ora di potermi cimentare in un sacco di voci e di personaggi nuovi per me…" @lidiaschillaci

La giuria di Tale e Quale Show 2019, il ruolo di Emanuela Aureli e chi è il regista

A giudicare tutti i nuovi concorrenti ci penserà l’immensa Loretta Goggi, unica veterana in giuria perché presente sin dalla prima edizione, insieme a Giorgio Panariello e a Vincenzo Salemme, confermati giudici anche per quest’anno.

A preparare i concorrenti, inoltre, tornano i cosiddetti coach: Emanuela Aureli (nel ruolo di actor coach) e Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci (vocal coach). Le musiche, invece, sono del maestro Pinuccio Pirazzoli, mentre coreografie, costumi e regia fanno capo rispettivamente a Fabrizio Mainini, Simonetta Innocenti e Maurizio Pagnussat.

Tale e Quale Show 2019: quando inizia, anticipazioni della prima puntata del 13 settembre e news dalla conferenza stampa

Ma quando inizia Tale e Quale Show 2019? La data di inizio ufficializzata per il programma di Rai 1 corrisponde a venerdì 13 settembre. Il programma sarà trasmesso dalle ore 21.25 – in diretta tv e anche in live streaming su RaiPlay – dallo studio 5 degli studi tv Fabrizio Frizzi di Roma, lì da dove va in onda la trasmissione e dove oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione.

Secondo le anticipazioni, tra le imitazioni della prima puntata ci dovrebbero essere anche un Barry White, Mahmood e Gigi e Ross nei panni dei Righeira. A fine edizione, inoltre, in prima serata su Rai 1, andrà in onda anche l’annunciata puntata speciale con i concorrenti nip, scelti dai video inviati al programma e attraverso nuovi casting. Al momento, invece, sembra esclusa la possibilità di un’edizione kids della trasmissione, fatta cioè con bambini.

Tale e Quale Show 2019, ricorda infine una nota della Tv di Stato, è un programma realizzato dalla Rai (l’attuale direttrice di RaiUno è Teresa De Santis) ed Endemol Shine Italy (il Ceo della società è Leonardo Pasquinelli) e la squadra di autori vede in cima Carlo Conti, insieme al gruppo storico di menti, che da sempre affianca il conduttore nei suoi programmi: Ivana Sabatini, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Mario d’Amico e Walter Santillo (ai quali va aggiungersi Stefania De Finis).