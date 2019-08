Tale e Quale Show 2019: arriva la versione “nip” con le persone comuni! E’ questa l’ultima news sul programma del venerdì sera dell’ammiraglia Rai, al cui timone ci sarà sempre Carlo Conti.

Tale e Quale 2019: da settembre riparte la nona edizione

Come vi avevamo annunciato qualche tempo fa, Carlo Conti è prontissimo a tornare sugli schermi di Rai 1, a partire dal 13 settembre 2019 al venerdì sera.

Lo show prevede che 12 vip si sfidino a suon di imitazioni e interpretazioni celebri, portando in scena la loro preparazione musicale, ma anche la propria capacità di trasformazione.

Conti dopo aver annunciato il cast dei 12 vip che faranno parte della nona edizione dello show, ha rilasciato altre dichiarazioni annunciando che ci sarà spazio per una puntata speciale dello show in cui ad esibirsi saranno le persone comuni. Naturalmente si cimenteranno sempre in imitazioni di celebri cantanti.

Le dichiarazioni di Carlo Conti sulla novità nip, di Tale e Quale Show

“(…) In realtà c’è una sorpresa. Dal 13 settembre faremo 9 puntate del programma, poi ci fermeremo per una partita della Nazionale, ma dopo avremo un’altra puntata che sarà speciale e si chiamerà “Tali e Quali Show”. I protagonisti saranno gli imitatori del web. Saranno i 12 più bravi tra quelli che ci avranno mandato dei video con le loro imitazioni”.

Una puntata speciale di “Tali e Quali Show”, dopo l’elezione del vincitore vip

L’idea è molto allettante per tutti coloro che vogliono sfondare nel mondo dello spettacolo e soprattutto nel mondo della musica. Se finora il talent musicale ha mandato in onda delle “pillole” di imitatori del web, mostrando anche chi era proprio negato, (per dare un tocco di colore e di ilarità al programma), stavolta si fa sul serio!

Dopo l’elezione del vincitore tra i vip, i migliori 12 imitatori del web saranno chiamati ad esibirsi in una puntata speciale dove i concorrenti saranno persone comuni e quindi non famose o notorie.

Tale e Quale Show 2019: la giuria è la stessa dell’anno scorso

La giuria del programma sarà composta nuovamente da Loretta Goggi, (presente fin dalla prima edizione) Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Il trio ha dimostrato di essere piuttosto affiatato e le loro gag dal vivo hanno divertito molto il pubblico a casa. Panariello al solito, “massacrerà” Vincenzo Salemme, che stara ai suoi siparietti divertenti. Mentre la veterana del programma, Loretta Goggi, metterà in campo la sua esperienza e professionalità, regalandoci anche qualche perla “trash”.

Quando andrà in onda la puntata speciale con i nip di “Tali e Quali Show”?

In base alle date e facendo un rapido calcolo, l’appuntamento inedito con la puntata speciale intitolata “Tali e Quali Show” con appunto i 12 imitatori del web, dovrebbe andare in onda venerdì 22 novembre 2019, salvo cambi repentini dell’ultimo minuto.