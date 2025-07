Tra Şirin Sarıkadı e Bahar Çeşmeli non corre certo buon sangue. La rivalità tra le due sorellastre è ormai nota a tutti i fans della soap La forza di una donna. Tuttavia non avremmo mai immaginato che l’astio tra le due potesse sfociare in un evento drammatico. Nel corso delle prossime puntate Şirin si avventerà su Bahar e la lascerà agonizzante per strada. Ma come arriveremo a tutto questo? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni turche La forza di una donna: i sospetti di Bahar

La storyline prenderà il via nel momento in cui Bahar riuscirà a risalire al numero di telefono della presunta amante di Sarp. Çeşmeli lo comporrà e – quando una voce sconosciuta le risponderà – insisterà per sapere di chi si tratta. La donna dall’altra parte dell’apparecchio si mostrerà infastidita dalle domande di Bahar, e ammetterà di avere avuto da poco quel numero.

La sconosciuta proseguirà dicendo che – dal momento in cui è entrata in possesso del nuovo numero – moltissime persone l’avranno importunata chiedendo di una certa Şirin.

Quest’ultima rivelazione lascerà Cesmeli sconvolta: la sua sorellastra era dunque l’amante del suo defunto marito?

Decisa a scoprire la verità, Bahar si precipiterà a casa di Hatice, ma non troverà la sorellastra. Şirin, su consiglio della madre, sarà andata a nascondersi per un po’ a casa di Musa e Jale Demir.

Bahar trova Şirin nelle prossime puntate La forza di una donna

A dare una svolta alla storia ci penserà Doruk, che durante un momento di gioco verrà a sapere dal piccolo Bora che Şirin si trova a casa sua. Poco dopo il figlio di Bahar chiederà alla madre se sia riuscita a parlare con zia Şirin per fare pace, e quando lei gli dirà di non aver potuto fare niente perché non sarà riuscita a rintracciarla, lui le rivelerà ciò che avrà appena scoperto.

Bahar a quel punto chiederà a Ceyda Aşçıoğlu di occuparsi dei figli e si recherà a casa di Musa e Jale. Arriverà giusto in tempo, visto che la sua sorellastra sarà stata invitata dai due coniugi a lasciare la loro casa. Musa sarà furioso dopo aver scoperto che Şirin avrà rivelato a Bora che lui e la moglie staranno divorziando.

Trame turche La forza di una donna: Şirin affronta Bahar

La ragazza si allontanerà dalla casa di Musa e Jale, e Bahar la rincorrerà. Le due sorellastre si troveranno faccia a faccia sul ciglio della strada e – quando Cesmeli chiederà all’altra delle spiegazioni sulla sua presunta relazione con Sarp – Şirin reagirà in malo modo.

Bahar si avventerà sulla sorellastra, ma ben presto emergerà tutta la debolezza dovuta alla sua malattia e sarà costretta a lasciare la presa. A quel punto Şirin approfitterà della posizione di momentaneo vantaggio. Pur rendendosi conto che la sorella starà male, Şirin comincerà a prenderla a calci, gridandole che Sarp la amava. Alcuni passanti noteranno la scena e cercheranno di intervenire, costringendo la perfida Şirin alla fuga. Questa tornerà a casa di Hatice e Jale, e non esiterà a raccontare loro ciò che avrà fatto. Nel frattempo anche Bahar potrà tornare a casa, dolorante e piena di lividi.

La recente scoperta di Bahar non farà che accrescere le rivalità tra le due sorellastre, e la storyline non finirà certo qui. Curiosi di conoscere ulteriori sviluppi di questa avvincente trama? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news La forza di una donna.