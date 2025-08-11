Ancora momenti di tensione tra Halit e Yildiz nelle prossime puntate Forbidden fruit. Il motivo dello scontro sarà stavolta Asuman, la madre della giovane, che verrà esclusa dai festeggiamenti per il compleanno di Erim. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni turche Forbidden fruit: i preparativi per la festa di Erim

A villa Argun tutti saranno impegnati a organizzare la festa di compleanno di Erim. Il ragazzo tuttavia, non si mostrerà entusiasta all’idea dei festeggiamenti, e Halit non tarderà ad accorgersi che il figlio avrà qualcosa che lo turba.

Si recherà così nella sua camera per parlare con lui, ed Erim inizialmente negherà di avere dei problemi, ma poi crollerà e si confiderà con il padre.

I motivi del malessere di Edem svelati nelle prossime puntate Forbidden fruit

Edem rivelerà al padre quanto sia stato difficile per lui l’ultimo periodo, con il divorzio dei genitori, il nuovo matrimonio di Halit con Yildiz, e la notizia dell’arrivo di un fratellastro.

A complicare ulteriormente la situazione ci sarà anche Asuman, la madre di Yildiz, arrivata alla villa per stare vicina alla figlia incinta. Edem sarà ancora all’oscuro del fatto che la matrigna avrà perso il bambino, visto che Yildiz avrà preferito tacere a tutti il suo aborto proprio per non turbare gli animi in vista della festa del ragazzo. Solo Asuman saprà la verità, e deciderà comunque di rimanerle accanto per sostenerla in un momento psicologico così delicato.

La donna però non si limiterà a stare vicino a Yildiz, ma farà anche domande piuttosto imbarazzanti a Eden, finendo così per cagionargli – con la sua presenza – un turbamento profondo.

Spoiler Forbidden fruit: Halit comunica a Yildiz che sua madre non è gradita

La presenza di Asuman alla villa non sarà mai piaciuta troppo neppure a Halit, che dopo le rivelazioni del figlio deciderà di prendere le distanze dalla suocera.

Visto che neppure il festeggiato sarà contento di averla accanto per il suo compleanno, Halit deciderà di affrontare Yildiz per dirle di tenere sua madre lontana. La notizia – inutile dirlo – non piacerà affatto alla compagna di Halit, ma quest’ultimo sarà irremovibile.

Forbidden fruit news: Asuman esclusa dalla festa

Per non ferire la madre, Yildiz deciderà di non rivelarle quanto le avrà appena detto il marito, e la donna – ignara del fatto che sarà stata esclusa dai festeggiamenti – si recherà dal parrucchiere per farsi bella.

Poco prima della cena però, mentre sarà intenta a prepararsi per raggiungere gli invitati, Aysel arriverà in camera sua con un vassoio. “Halit dice che potrà mangiare qui” le dirà, rivelandole così che non sarà la benvenuta alla tavola degli ospiti.

Il colpo di testa di Yildiz nei prossimi episodi Forbidden fruit

Asuman resterà così in camera sua, fino a quando non arriverà Yildiz. La giovane – appreso quanto avrà fatto il marito – si precipiterà nel suo studio furiosa. Tra i due scoppierà una violenta discussione, durante la quale Halit le rivelerà che sarà stato proprio Edem a non volerla alla sua festa.

La madre di Yildiz ascolterà la loro conversazione, e resterà profondamente colpita. Ma la giovane non intenderà darla vinta al marito e al figlio di lui, e dopo aver preso a braccetto la madre la accompagnerà nel salone dove ci saranno già quasi tutti gli invitati. Come prenderà Halit questo ennesimo colpo di testa della moglie? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler turchi ci porteranno altre news Forbidden fruit. Nel frattempo possiamo però anticiparvi che questa vicenda promette di portare altro scompiglio nella coppia, e vi invitiamo a seguirci per sapere in anteprima tutto ciò che accadrà nella vosta soap del cuore.