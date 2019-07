Palinsesti Mediaset autunno 2019: la serata tipo di Canale 5

Cosa ci dicono i Palinsesti Mediaset per l’autunno 2019? Come sarà la serata tipo di Canale 5? Essendo stati alla presentazione alla stampa del 2 luglio 2019 possiamo raccontarvi diverse novità, così come abbiamo già fatto. Cerchiamo quindi di fare il punto della situazione.

Palinsesti Mediaset autunno 2019: i programmi confermati

Fra tante conferme ed alcune novità il pubblico dell’ammiraglia Mediaset non avrà che l’imbarazzo della scelta. Le serate saranno una più entusiasmante dell’altra. Si passerà dalla fiction, ai programmi di intrattenimento anche attraverso lo sport.

Ad aprire le danze, il sabato sera, sarà quasi sicuramente Tu si que vales. La nuova stagione del programma approderà su Canale 5 con una novità bomba. Come vi abbiamo svelato, infatti, al posto di Iva Zanicchi, a capo della giuria popolare, si siederà sulla fatidica poltrona che fu di Mara Venier, l’affascinante Sabrina Ferilli.

Forse potrà precederlo solamente Temptation Island Vip. Il programma è stato riconfermato, si parla già di toto nomi per le coppie famose e sono nate anche diverse polemiche.

Dalla terza settimana di settembre, invece, prenderà il via l’attesissimo Amici Vip, una nuova versione del talent più amato del piccolo schermo. Alla conduzione, però, non ci sarà Maria De Filippi. (Se volete leggere altre info sul programma ecco il link all’articolo).

Presto tornerà Barbara d’Urso con il suo Live Non è la d’Urso. Il programma, forte dei successi ottenuti negli ultimi mesi, farà nuovamente capolino nella prima serata televisiva passando dal mercoledì alla domenica sera. Come mai questo cambio di collocazione? Ebbene il mercoledì sera verrà riservato allo sport e più precisamente al calcio.

Altri programmi? Dopo trasmissioni di intrattenimento e l’annuncio riguardante la Champions League, paiono mancare solo i reality. Presto tornerà anche il GF Vip con a capo Alfonso Signorini. A quanto pare ne vedremo delle belle.

Ultima novità? Il ritorno dei mitici Giochi senza frontiere. Il programma si chiamerà Eurogames e sarà un format diverso dall’originale. Alla conduzione vi saranno Ilary Blasi e Alvin.

Palinsesti Mediaset autunno 2019: come proseguirà l’inverno?

Arriveremo pertanto a Natale con questi programmi. Spetterà a loro accoglierci dopo le meritate vacanze e traghettarci, mano nella mano, facendoci così compagnia, fino alla stagione più fredda dell’anno.

Il GF Vip andrà in onda anche a Natale e non abbandonerà i telespettatori fino al 2020.

Successivamente prenderanno il via, invece, programmi molto amati come: C’è Posta per te, il Serale di Amici, il GF Nip e forse anche L’Isola dei Famosi. Alessia Marcuzzi è stata confermata alla conduzione.

Palinsesti Mediaset autunno 2019: i programmi della giornata

Confermati, infine, tutti gli altri programmi della giornata. Il mattino di Canale 5 prenderà il via con il sorriso e la bionda chioma di Federica Panicucci al timone di Mattino 5.

Si proseguirà con Forum di Barbara Palombelli fino ad arrivare alle soap opera più amate.

Dopo pranzo sarà Maria De Filippi a farla da padrona grazie alla presenza di Uomini e Donne. Fra trono classico e trono over è sicuro che ne vedremo delle belle.

Spazio infine a Barbara d’Urso e al suo Pomeriggio 5.

Nella fascia dell’access e del preserale? A farla da padrone saranno i quiz e quindi Gerry Scotti e Paolo Bonolis oltre a Striscia la Notizia.

Nei prossimi mesi, però, oltre ad Avanti un altro e ai game più amati, l’amato zio Gerry porterà in tv anche un nuovo quiz dal titolo: Conto alla rovescia.