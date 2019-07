Ormai è ufficiale, in autunno arriverà Amici Vip. La notizia circolava già da tempo, ma è stata annunciata ufficialmente durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2019. La redazione di SuperGuidaTv era presente ed ha raccolto notizie importanti sul nuovissimo programma di Maria De Filippi.

Amici Vip, tutti i dettagli sul nuovo programma

Dopo l’esperimento riuscito con il Grande Fratello e con Temptation Island, anche Amici di Maria De Filippi si sdoppia e diventa Vip. La notizia circolava da tempo su vari settimanali e portali d’informazione, ma è stata annunciata ufficialmente durante la presentazione dei palinsesti autunnali di Mediaset. Amici Vip andrà in onda dalla terza settimana di settembre per ben sei puntate.

La formula ovviamente è simile all’edizione Nip del programma condotto da Maria De Filippi. Ci saranno due discipline, canto e ballo, e i protagonisti del nuovo talent show si sfideranno per arrivare in finale. Già circolano i primi nomi riguardo ai papabili concorrenti, ma per il momento è tutto ancora top secret.

Amici Vip, chi sarà la conduttrice?

Una volta ufficializzato il programma, adesso bisognerà capire chi sarà la conduttrice della nuovissima edizione di Amici Vip. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da SuperGuidaTv dovrebbe essere lotta a due tra Diana Del Bufalo (qui vi avevamo anticipato la notizia) e Michelle Hunziker. Le due conduttrici sono molto amate da Maria De Filippi.

Non dimentichiamo che Diana Del Bufalo è stata lanciata proprio dal talent show. La conduttrice e compagna di Paolo Ruffini partecipò alla decima edizione di Amici di Maria De Filippi. La cantante fu ammessa al serale ed entrò a far parte della squadra blu. Diana, però, non riuscì a trionfare. L’edizione fu ricca di talento, basti pensare che tra i banchi vi erano: Giulia Pauselli (attuale ballerina professionista di Amici), Annalisa Scarrone (adesso conosciuta come Nali), il vincitore Virginio Simonelli e il ballerino Vito Conversano.