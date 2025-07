Noah Schnapp, attore americano e interprete di Will Byers in Stranger Things, è stato recentemente ospite dell’Outdoor Film Festival. Con la direzione artistica di Giuliano Squitieri, l’evento cinematografico – giunto alla terza edizione e con sede a San Valentino Torio – ha ospitato numerose star italiane e internazionali. Salito sul palco per un evento dedicato a lui, l’artista ha risposto ad alcune domande, in particolare su Stranger Things.

Noah Schnapp su Stranger Things 5: straziante e scioccante

Il giovane attore ha incontrato i fan durante un evento tenutosi alla Villa Comunale di San Valentino Torio. È stato intervistato da Daniele Giannazzo, in arte DANinSERIES, noto creator specializzato in cinema e serie televisive, nonché presentatore della serata.

Nel corso dell’incontro Schnapp ha risposto – ovviamente senza alcuno spoiler – ad alcune domande su Stranger Things.

“Mai, nemmeno in un milione di anni, avrei immaginato che Stranger Things sarebbe diventato tutto questo” – dice. “È stato un viaggio incredibile ed è davvero triste che sia arrivato alla fine. Sono però così emozionato per voi, non vedo l’ora che possiate guardare il finale, è sicuramente il mio preferito finora.”

Poi, parlando del percorso della serie dall’inizio alla fine, aggiunge :” Ho iniziato a 10 anni, eravamo tutti bambini, quando abbiamo iniziato non c’era pressione, eravamo solo noi che ci divertivamo. Adesso abbiamo raggiunto un pubblico vastissimo e, a quest’età, c’è sicuramente una pressione in più adesso. E c’è anche tantissima pressione su quest’ultima stagione, perché sia la migliore. Ma penso che ce la faremo. Quindi restate pronti: mancano solo quattro mesi!”

Dopo aver mimato il gesto della “bocca cucita” – a sottolineare la sua impossibilità di rivelare troppo sul capitolo conclusivo- gli è stato chiesto di descrivere l’attesissima ultima stagione usando solo tre aggettivi e senza fare spoiler.

“Sarà epica, scioccante e straziante” rivela Noah tra le urla di sorpresa dei fan, che temono la morte di alcuni dei loro amati beniamini della serie. “Sicuramente piangerete, ma sorriderete anche. Spero che vi sentirete comunque soddisfatti dal finale e vi godrete l’ultima stagione”

E infine, alla domanda se gli piacerebbe tornare nei panni di Will con uno spin-off, ha risposto di no: “Non penso che faremo degli spin-off. Credo che sia qualcosa di speciale così com’è e quando sarà finito, sarà finito, lo lasceremo così. Quindi no, niente in programma per il futuro. Ma c’è uno spettacolo a Broadway sulla serie che è davvero fantastico, se vi capita di andare a New York o a Londra dovreste assolutamente andare a vederlo!”.