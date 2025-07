Dopo la prima puntata da record con 3.452.000 spettatori e il 27.8% di share prosegue il viaggio dei sentimenti di Temptation Island 2025 con la seconda puntata di stasera, giovedì 10 luglio 2025 su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni tra prime crisi di coppia e falò di confronto.

Temptation Island 2025, per le coppie arriva il falò di confronto?

Stasera, giovedì 10 luglio 2025, dalle ore 21.34 appuntamento con la seconda puntata di Temptation Island 2025, il reality show dei sentimenti presentato da Filippo Bisciglia su Canale 5. Durante la prima puntata ampio spazio è stato dedicato alla coppia formata da Sonia e Alessio che ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori oscurando quasi del tutto le altre coppie. La 48enne nel villaggio Calalandrusa Resort a Guardavalle Marina, in Calabria, viene chiamata nel pinnetu per vedere un video del fidanzato Alessio. Il 39enne rivela di aver mentito sulle reali motivazioni che l’hanno spinto a partecipare a Temptation. L’uomo, infatti, confessa di avere dei dubbi sulla natura del sentimento rivelando di non essere certo di amare Sonia. Anzi confessa di non averla mai davvero amata e di provare per lei un senso di enorme gratitudine.

Le parole di Alessio arrivano come fulmini a ciel sereno con Sonia che entra in crisi. La donna si mostra fragile, ma al tempo stesso forte e determinata a chiudere immediatamente questo rapporto. Poco dopo Sonia chiede un falò di confronto anticipato dove Alessio decide di non presentarsi, ma nonostante il “rifiuto” comunica a Filippo Bisciglia la volontà di un confronto definitivo con il fidanzato prima di lasciare il villaggio.

Temptation Island 2025, coppie in crisi: nuovo confronto tra Sonia e Alessio

Alla fine Alessio rifiuta nuovamente il confronto con la fidanzata Sonia e i due sono chiamati a lasciare il villaggio di Temptation Island 2025. A sorpresa succede qualcosa di mai successo prima, visto che le altre fidanzate richiedono a gran voce alla produzione del programma la possibilità di far tornare Sonia nel villaggio. Una proposta che viene accettata con la donna che fa ritorno accolta con grande emozione da tutte. Ma passiamo alle anticipazioni della seconda puntata di Temptation del 10 luglio 2025. Stando alle indiscrezioni nel Calalandrusa Resort a Guardavalle Marina, in Calabria, Sonia e Alessio saranno protagonisti di un confronto faccia a faccia. Cosa succederà?

Non solo, la presenza del tentatore Flavio creerà non poco scompiglio nel villaggio delle fidanzate mostrando così la fragilità di diversi legami. Per alcune coppie sembra essere già arrivato il momento del falò di confronto. Sarà davvero così?

Per scoprilo vi inviamo a seguire dalle 21.34 con la seconda puntata di Temptation Island 2025 in prima serata su Canale 5.