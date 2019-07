Martedì 2 luglio sono stati presentati a Milano i palinsesti della nuova stagione televisiva Mediaset, vi abbiamo già dato notizia di due programmi molto amati dal pubblico: Grande Fratello Vip ed Euro Games, un rifacimento di Giochi senza Frontiera alla cui conduzione ci saranno Ilary Blasi e Alvin. Ecco tutte le news su Barbara d’Urso e i suoi programmi.

Nei palinsesti 2019 /2020 confermata in modo massiccio la presenza di Barbara D’Urso

Apprendere dei palinsesti e verificare quali e quanti programmi sono stati assegnati a Lady Cologno, è una certezza assoluta. Barbara D’Urso gode di una stima e fiducia incontrastata da parte di Piersilvio Berlusconi che le ha dato carta bianca. In che senso? Vediamo di capire meglio cosa accadrà nell’autunno di canale 5 e quali programmi saranno guidati dalla Queen of Caffeucci.

Al pari di una macchina da guerra, la D’Urso sa destreggiarsi e anche molto bene nella conduzione di Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Live Non è la D’Urso e Il Grande Fratello Nip.

Gli ascolti sempre alti delle sue trasmissioni le danno di diritto, una corsia preferenziale tanto che l’Azienda le ha lasciato carta bianca sulla possibilità di seguire più programmi. Ma in vista dei nuovi palinsesti forse qualche programma della D’Urso sarà “sacrificato”.

Live non è la D’Urso, confermata ma si sposta alla domenica sera

Intanto apprendiamo che la sfida in prima serata di Live non è la D’Urso è stata vinta brillantemente, giacché gli ascolti sono sempre stati molto alti e sicuramente non era semplice, con una contro programmazione forte da parte della Rai, tra Partite e gli episodi della fiction amatissima dal pubblico Il Commissario Montalbano.

Del resto, i vertici aziendali compresa la stessa conduttrice avevano paura di andare in prime time, perchè è sempre un rischio e ci si può far male (se gli ascolti non sono all’altezza delle aspettative) ma a volerla fortemente in prima serata è stato Piersilvio Berlusconi.

La scommessa è stata vinta, difatti, Live non è la D’Urso, è stato assolutamente riconfermato ma, sarà collocato in un altro giorno della settimana, molto probabilmente la domenica.

Infatti, il mercoledì (giorno di programmazione della stagione scorsa) essendoci la Champions e quindi le partite, molto probabilmente il talk show dedicato ai protagonisti della televisione italiana, con particolare attenzione ai partecipanti ai reality, traslocherà alla domenica sera.

Live non è la D’Urso alla domenica sera, e Domenica Live?

Quindi se è vero che Live non è la D’Urso andrà alla domenica sera è probabile che Domenica Live venga cancellata. L’amministratore Delegato Piersilvio Berlusconi ci tiene comunque a precisare che sarà interpellata la signora D’Urso per permetterle di decidere cosa vuole fare.

Se Barbarella dovesse decidere che se la sente di farle entrambe si farà, magari registrandola prima se invece la D’Urso ritiene di non potercela fare sarà sostituita, a malincuore, da altri prodotti tv.

L’impressione è cmq che non si faccia Domenica Live… Ma cosa andrà al suo posto? Le ipotesi sono molte, ma ovviamente è presto per dirlo. Piersilvio ha fatto intuire che sicuramente sarà un prodotto non in diretta ma qualche replica, dal momento che la domenica gli investitori pubblicitari non vogliono fare pubblicità più di tanto.

In conferenza stampa c’è spazio anche per Mark Caltagirone!

In conferenza stampa incredibile ma vero era presente anche Mark Caltagirone!! Era inevitabile che si scherzasse anche su questo fenomeno che è diventato dilagante e contagioso. La battuta sul fantomatico fidanzato di Pamela Prati è ormai una prassi. Dal parrucchiere, dall’edicolante, in farmacia e persino nelle sale d’attesa dei medici, l’evento mediatico incontrastato di questa primavera è presente in modo massiccio.

Battute Non solo su Mark Caltagiorne, ma sulla Prati, sulla Michelazzo e su Donna Pamela… tanto che ci si chiede: al rientro delle ferie, se ne parlerà ancora? Sono moltissimi ormai quelli che hanno inventato delle vere e proprio fiction su questi personaggi immaginari: Rebecca, Sebastian, Il Monsignore, Silvia Sbrigoli etc etc…

Le parole di Piersilvio Berlusconi sul caso “Prati-Gate”

Il fenomeno Mark Caltagirone è stato certamente trash, ma se guardiamo il lato positivo è servito a smascherare dei fenomeni che esistono in rete, che sono delle vere e proprie truffe.

Noi le abbiamo semplicemente portato alla luce… Del resto se un programma ti offre la possibilità di capire che puoi essere vittima di un raggiro, che ben venga! Ed inoltre se non piace, esiste sempre la possibilità di cambiare canale.

Ritengo che non sia stato superato il livello editoriale ma è stata fatta vedere al pubblico quelle che sono le trappole della rete. E’ un fotografia dell’era social, con tutto ciò che ne consegue.

E voi cosa ne pensate? Siete d’accordo con Piersilvio Berlusconi?