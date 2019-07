UFFICIALE: Grande Fratello Vip 4 prenderà il via nella prossima stagione televisiva 2019/2020 con al timone Alfonso Signorini. Dopo molti rumors al riguardo, possiamo darvi con certezza la notizia che al timone del reality targato Endemol, ci sarà esclusivamente Alfonso Signorini che vestirà, il ruolo di conduttore. Inoltre, il reality andrà in onda fino a Natale per cui i vips e il direttore di Chi ci traghetteranno direttamente nel 2020!

Grande Fratello Vip 4: Alfonso Signorini al timone del reality più spiato d’Italia

Martedì 2 luglio sono stati presentati a Milano i palinsesti della nuova stagione televisiva 2019/2020 e anche noi di SuperGuidaTv eravamo presenti. Possiamo quindi darvi numerose notizie su quello che vedremo dal prossimo autunno sulla rete ammiraglia del Biscione e sulle altre reti del Gruppo Mediaset.

In questo articolo ci occuperemo del Grande Fratello Vip arrivato alla edizione numero 4 che sarà orfano della conduzione di Ilary Blasi che ha preferito “abbandonare” il genere reality perché le sta stretto. Ma non preoccupatevi, rivedremo Lady Totti in un format “nuovo di zecca”. Ma di questo vi parleremo nel prossimo articolo…

Alfonso Signorini è il nuovo conduttore del Grande Fratello Vip

Ritornando al Grande Fratello Vip, l’assoluta novità è che a condurre sarà Alfonso Signorini, un veterano di reality e proprio della Casa più spiata d’Italia, in cui ha rivestito il ruolo di opinionista con molto successo.

Quest’anno invece lo vedremo da solo alla conduzione del reality di Cinecittà e chissà come se la caverà a gestire i vari vip, che per la verità in queste edizioni, hanno mostrato al pubblico di essere veramente indisciplinati!! La Blasi ne sa qualcosa!! Nulla di fatto ancora per quel che riguarda gli opinionisti che decideranno a breve e di cui vi informeremo certamente.

Signorini sarà dunque il nuovo conduttore del Grande Fratello Vip. L’altra novità è che verranno scelti dei concorrenti popolari ma non trash… Sicuramente l’impronta di Signorini la riconosceremo abbondantemente.

Grande Fratello Vip 4: si riparte dal cast. Obiettivo? Uno share ragguardevole

Dunque è nelle intenzioni dell’azienda rendere più interessante il reality che per sua natura conserva una matrice trash ma che, non deve essere solo quello! Con Signorini al timone abbiamo la certezza che lo spettacolo risulterà più pulito e che sia appunto uno spettacolo con dinamiche proprie e non una fiction di infima categoria, infarcita da parolacce, insulti e comportamenti al limite del bullismo.

Certamente questo sarà una vera e propria sfida per il direttore di Chi, ma lui è solito raccoglierle e di solito vincerle! Il direttore del settimanale Chi, dunque, “promosso” dal ruolo di opinionista a quello di padrone di casa del format di Canale 5. Un bel colpaccio!!

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini fa il nome di Maria De Filippi: lo aiuterà nella conduzione?

Ma le novità sul Grande Fratello Vip non finiscono qui, pare infatti che Signorini voglia avvalersi dell’aiuto di Maria De Filippi. Difatti i due sono molto amici e aldilà del rapporto amicale c’è una grande stima professionale fra i due. Ricorderete senz’altro che molte volte Alfonso ha fatto delle incursioni nel daytime del talent Amici, dove Maria ne cura ogni dettaglio. Inoltre si parla anche di un ruolo primario, come professore sempre dello stesso Signorini, all’interno della nuova edizione di Amici 19 al posto di Alex Britti.

Indubbiamente, la bella novità di vedere un uomo al timone del reality mette già tanta curiosità!! Infatti così come per Ilary, ci faremo mille domande su che look sfoggerà Alfonso, che per la verità è molto eccentrico nella scelta degli outifit, sempre estremamente colorati e sobri.

Sulle acconciature, ahimè non potremo fantasticare più di tanto!! A meno che anche Signorini decida di indossare le parrucche come ha fatto Ilary…