Amici 19, Alex Britti non sarà più il professore di canto di Amici ma al suo posto arriva un veterano della tv che ha già bazzicato nel talent: Alfonso Signorini.

Il direttore del settimanale Chi, nuovo professore di Amici di Maria De Filippi

Da poco più di 20 giorni si è conclusa la diciottesima edizione del talent musicale più longevo della nostra Tv: Amici di Maria De Filippi. Ad avere la meglio su tutti è stato il giovane cantante lirico siciliano, Albero Urso, che aveva già partecipato ad un altro talent da bambino, “Ti lascio una Canzone”.

Ma come già saprete, i casting per la prossima edizione sono già aperti e ci saranno delle novità anche fra i professori. C’è chi arriva e che chi va. Difatti, Alex Britti, che ha ricoperto il ruolo di insegnante quest’anno, ha deciso di non continuare l’esperienza e al suo posto arriverà Alfonso Signorini.

Aperti già i casting della 19esima edizione di Amici: l’indiscrezione di 361 Magazine

A partire dai primi di ottobre i ragazzi di Amici torneranno nuovamente a farci compagnia, dagli schermi di Real Time, con “Amici Casting” e stando alle indiscrezioni del sito 361 Magazine di Signorini, in almeno due date per la selezione dei talenti saranno presenti Stash e Irama. Con loro anche gli autori e i professori per selezionare i ragazzi più talentuosi. E tra le novità più eclatanti è che ci sarà proprio Alfonso Signorini nella veste di professore fisso ad Amici, che andrà a prendere il posto di Alex Britti.

Amici 19: oltre a Stash e Rudy Zerbi arriva Alfonso Signorini

Quindi, dopo un solo anno Alex Britti saluta il corpo docente di Amici per cedere il posto ad Alfonso Signorini direttore del settimanale Chi e opinionista televisivo. Riconfermati invece, l’inossidabile Rudy Zerbi e Stash, frontman dei The Kolors.

Signorini ha comunque già dato una sua impronta al programma giacché in più occasioni è stato ospite dei ragazzi durante il quotidiano, dispensando consigli utilissimi, non solo sulla musica ma anche sulla vita.

De resto, Signorini da sempre un ottimo estimatore della musica lirica ha contribuito a predisporre Maria De Filippi a provare la carta dell’inserimento della lirica nel programma

E ha fatto decisamente bene, visto il vincitore che è proprio un rappresentante della categoria!E voi cosa ne pensata di questa novità? Come sarà Alfonso Signorini come insegnante?