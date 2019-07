Grande attesa per il ritorno di Tu si que vales 2019. I giudici che si siederanno sulle fatidiche poltrone saranno sempre gli stessi? Alcuni si, altri no. Chi cambierà? A lasciare vuota la poltrona del giudice popolare sarà Iva Zanicchi. La cantante e presentatrice non tornerà a far parte del programma. Ecco chi prenderà il suo posto raccogliendone l’eredità. A quanto pare Maria De Filippi ha un vero e proprio asso nella manica. Siamo sicuri che l’amicizia fra la conduttrice e tale personaggio abbia avuto un ruolo determinante sulla scelta.

Tu si que vales 2019 giudici: squadra che vince non si cambia

Una notizia bomba giunge dalla presentazione dei Palinsesti Mediaset per l’autunno 2019. Tu si que vales è stato confermato. Il programma tornerà ad andare in onda nel sabato sera di Canale 5. D’altronde dopo gli ottimi ascolti portati a casa nella passata stagione televisiva non poteva andare diversamente. Mediaset sarebbe stata pazza a non confermare la squadra vincente dello show più divertente della prima serata.

Non parliamo per ora dei conduttori. Ci concentriamo piuttosto sulla giuria e sui cinque personaggi che hanno contribuito, puntata dopo puntata, a battere ogni record raggiunto in precedenza.

Il pubblico ritroverà sicuramente il cattivissimo Rudy Zerbi. Il ‘signor No’, il terrore di tutti i ballerini, ma anche di tutti i cantanti, continuerà a infliggere giudizi negativi a tutti quelli che non riterrà essere degni di passare il turno.

Gerry Scotti, invece, potrà proseguire la creazione della sua fantastica scuderia e scovare così nuovi e misteriosi talenti.

Confermata, neanche bisognerebbe dirlo, Maria De Filippi.

Teo Mammucari? La sua posizione è l’unica ad essere ancora un po’ in bilico. Piersilvio Berlusconi, però, ha parlato di lui come di uno dei protagonisti e quindi i giochi paiono essere ormai fatti anche se c’è qualche piccola trattativa ancora in corso.

Come abbiamo detto è sicuro che Iva Zanicchi non ripeterà l’esperienza fatta anno scorso. Il motivo? Non è dato saperlo, almeno per ora. Al suo posto, però, non tornerà Mara Venier, anche se molti fan speravano potesse accadere.

Tu si que vales 2019 giudici: la nuova giurata

Volete sapere chi prenderà il posto della cantante di ‘Zingara’? Siete curiosi?

Ebbene possiamo darvi qualche indizio. Si tratta di un volto femminile molto noto. Di una donna molto forte che in passato ha sicuramente fatto discutere.

Possiamo oltretutto dire che è una attrice che ha ricevuto bei riconoscimenti e che è stata una dei volti più amati della fiction Mediaset, ma anche Rai.

Ultimo indizio? E’ una grande amica di Maria De Filippi. Le due hanno già riso e scherzato in diversi programmi creando siparietti molto divertenti.

Avete indovinato? Certo che sì ! Si tratta proprio di Sabina Ferilli. Contenti?